சமுத்திர பிரதாப் மாசு கட்டுப்பாட்டு கப்பல்: நாட்டுக்கு அா்ப்பணித்தாா் ராஜ்நாத் சிங்
இந்தியாவில் வடிவமைத்து உருவாக்கப்பட்ட இந்திய கடலோரக் காவல் படையின் (ஐசிஜி) ‘சமுத்திர பிரதாப்’ என்ற மாசுக் கட்டுப்பாட்டுக் கப்பலை பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங் திங்கள்கிழமை நாட்டுக்காக அா்ப்பணித்தாா்.
60 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான உள்நாட்டுப் பாகங்களைக் கொண்டு கட்டப்பட்ட இந்த 114.5 மீட்டா் நீளமுள்ள கப்பல், 4,200 டன் எடை கொண்டது. இது 22 கடல் மைல் வேகத்தில் செல்லக்கூடியது. மேலும் 6,000 கடல் மைல் வரை தொடா்ந்து பயணிக்கும் திறன் கொண்டது.
‘கோவா ஷிப்யாா்ட் லிமிடெட்’ நிறுவனத்தால் டிசம்பா் மாதம் ஒப்படைக்கப்பட்ட இந்தக் கப்பல், ஐசிஜியின் மிகப்பெரிய மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட மாசுக் கட்டுப்பாட்டுக் கப்பலாகக் கருதப்படுகிறது.
இது கடல்சாா் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை அமல்படுத்துதல், கடல்சாா் சட்ட அமலாக்கம், தேடல் மற்றும் மீட்பு நடவடிக்கைகள், மற்றும் இந்தியாவின் பிரத்யேகப் பொருளாதார மண்டலத்தைப் பாதுகாக்கும் பணியை மேற்கொள்ளும்.
இந்தக் கப்பலின் சேவையை தெற்கு கோவாவில் திங்கள்கிழமை தொடங்கிவைத்து ராஜ்நாத் சிங் பேசியதாவது: கடல்சாா் வளங்கள் ஒரு நாட்டுக்கு மட்டுமே சொந்தமானது என்ற கருத்தில் இந்தியாவுக்கு உடன்பாடில்லை. இந்த வளங்கள் ஒட்டுமொத்த மனிதகுலத்துக்கானது.
பாரம்பரியம் பகிரப்படும்போது அதனுடன் பொறுப்பும் பகிரப்படுகிறது. அந்த வகையில் கடல் விதிகளை முறையாகப் பின்பற்றும் நாடாக இந்தியா திகழ்கிறது.
இந்தியாவின் ஐசிஜியின் மிகப்பெரிய கப்பலான சமுத்திர பிரதாப் உள்நாட்டிலேயே கட்டமைக்கப்பட்டிருப்பது தற்சாா்பு கொள்கையை மேலும் வலுப்படுத்தியுள்ளது. இருப்பினும், இதில் 60 சதவீத பாகங்கள் மட்டுமே உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது 90 சதவீதமாக அதிகரிக்க வேண்டும்.
அண்மைக் காலமாக கடல் மாசுபாடு மிகவும் அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் மீனவ மக்களின் வாழ்வாதாரம் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகிறது. இதைத் தடுக்க வேண்டியது கடமை. இந்தக் கப்பலில் 2 பெண் அதிகாரிகள் பணியமா்த்தப்பட்டிருப்பதற்கு பாராட்டுகள் என்றாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில் கோவா முதல்வா் பிரமோத் சாவந்த், பாதுகாப்புத் துறைச் செயலா் ராஜேஷ் குமாா் சிங் மற்றும் ஐசிஜி தலைமை இயக்குநா் பரமேஷ் சிவமணி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
துணை இன்ஸ்பெக்டா் ஜெனரல் அசோக் குமாா் பாமா தலைமையில் கொச்சியில் நிறுத்தப்படவுள்ள சமுத்திர பிரதாப் கப்பலில் 14 அதிகாரிகள் மற்றும் 115 பணியாளா்கள் பணியமா்த்தப்பட்டுள்ளனா். இதில் 2 பெண் அதிகாரிகளும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.