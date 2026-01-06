சோனியா காந்தி மருத்துவமனையில் அனுமதி!

காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி உடல்நலக் குறைவால் தில்லியில் உள்ள கங்காராம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இதுதொடர்பாக மருத்துவமனை வெளியிட்ட தகவலில்,
சோனியா காந்தி உடல் நலக் குறைவால் பாதிக்கப்பட்டடுள்ள நிலையில், தில்லியில் உள்ள கங்காராம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவரின் உடல்நலம் சீராகவும் நலமாகவும் உள்ளது.
நாள்பட்ட இருமல் பிரச்னை உள்ளதால் வழக்கமான மருத்துவ பரிசோதனைக்கு வந்துள்ளார். நுரையீரல் மருத்துவரின் கண்காணிப்பில் உள்ளார்.
தில்லியில் நிலவிவரும் காற்றுமாசு காரணமாக அவர் தொடர்ந்து பரிசோதனைக்கு வருகிறார். திங்கள்கிழமை மாலை சோனியா காந்தி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இவ்வாறு மருத்துவமனை தகவல் தெரிவித்துள்ளது.
சோனியா காந்திக்கு டிசம்பர் 2025-ல் 79 வயது நிறைவடைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
