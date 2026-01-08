கடவுள் சோம்நாத் மீது அதிக வெறுப்பைக் காட்டியவா் நேரு -பாஜக சாடல்
கடவுள் சோம்நாத் மீது அதிக வெறுப்பைக் காட்டியவா் முன்னாள் பிரதமா் ஜவாஹா்லால் நேரு; வாக்கு வங்கி அரசியலுக்காக முகலாய படையெடுப்பாளா்களையும் அவா் புகழ்ந்தாா் என்று பாஜக சாடியுள்ளது.
நாட்டில் உள்ள பன்னிரு ஜோதிா்லிங்க தலங்களில் ஒன்றான குஜராத்தில் உள்ள சோம்நாத் ஆலயத்தின் மீது கஜினி முகமது கடந்த 1026-இல் முதல் முறையாகத் தாக்குதல் நடத்தினாா். இந்தத் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு 1,000 ஆண்டுகள் ஆவதை நினைவுகூா்ந்து, பிரதமா் மோடி அண்மையில் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருந்தாா்.
இந்நிலையில், பாஜக தேசிய செய்தித் தொடா்பாளரும் மாநிலங்களவை எம்.பி.யுமான சுதான்ஷு திரிவேதி புதன்கிழமை வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:
பண்டைய காலத்தில் முகமது கஜினி, அலாவுதீன் கில்ஜி ஆகிய முகலாய படையெடுப்பாளா்களால் சோம்நாத் கோயில் சூறையாடப்பட்டது. சுதந்திரத்துக்குப் பிறகு சோம்நாத் கோயிலை புனரமைப்பதில் நாட்டின் முதல் பிரதமரான நேருக்கு விருப்பம் கிடையாது. கண்மூடித்தனமான வாக்கு வங்கி அரசியலுக்காக, சோம்நாத் மீது அதிக வெறுப்பைக் காட்டியதுடன், முகலாய படையெடுப்பாளா்களைப் புகழவும் அவா் தவறவில்லை.
இந்தியாவின் நாகரிக சுவடுகளைப் பாதுகாக்கவோ அல்லது பாகிஸ்தானின் பொய் பிரசாரங்களுக்கு பதிலடி கொடுப்பதையோ தோ்வு செய்யாமல், அந்த நாட்டை திருப்திப்படுத்த ஹிந்து மத நினைவுச் சின்னங்களைக் குறைமதிப்புக்கு உள்படுத்தினாா்.
சோம்நாத் கோயிலின் பண்டைய கால கதவுகளை மீட்டமைப்பது குறித்த தகவல்களுக்கு மறுப்பு தெரிவித்து, கடந்த 1951-இல் பாகிஸ்தானை சமாதானப்படுத்தும் வகையில் அப்போதைய பிரதமா் லியாகத் அலி கானுக்கு நேரு எழுதிய கடிதமே இதற்கு முக்கிய உதாரணம். புனரமைப்புப் பணியே நடக்கவில்லை என்பது போல் லியாகத் அலி கானுக்கு கடிதம் எழுதியதன் மூலம் அவரிடம் நேரு சரணாகதி அடைந்தாா். இப்படியொரு கடிதம் எழுத வேண்டிய அளவுக்கு லியாகத் மீது நேருக்கு என்ன அச்சம்?, கண்மூடித்தனமான வாக்கு வங்கி அரசியல் அல்லாமல் வேறென்ன என்று சுதான்ஷு திரிவேதி குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
பாஜகவுக்கு காங்கிரஸ் கேள்வி: பாஜகவு குற்றச்சாட்டுக்குப் பதிலடி கொடுத்த காங்கிரஸ் மூத்த தலைவா் பியூஷ் பாபிலே, ‘நேருவின் கடிதங்களில் குறிப்பிட்ட பகுதியை மட்டும் எடுத்து, பொய்கள் மற்றும் அரைகுறையான தகவல்களைப் பரப்புகிறது பாஜக. புனரமைக்கப்பட்ட சோம்நாத் ஆலயத் திறப்பு நிகழ்வில் அப்போதைய குடியரசுத் தலைவா் ராஜேந்திர பிரசாத் பங்கேற்பதை நேரு தடுக்க முயன்றது ஏன் என பாஜக தொடா்ந்து கேள்வியெழுப்புகிறது. இந்தக் கேள்வியை எழுப்பும் முன் அயோத்தி ராமா் கோயில் அடிக்கல் நிகழ்ச்சியில் அப்போதைய குடியரசுத் தலைவா் ராம்நாத் கோவிந்தும், கோயில் திறப்பு நிகழ்ச்சியில் குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்முவும் பங்கேற்க விடாமல் தடுத்தது யாா் என்ற கேள்விக்கு பாஜக பதில் கூற வேண்டும். தலித், பழங்குடியினப் பிரிவைச் சோ்ந்தவா்கள் என்பதால் அவா்கள் தடுக்கப்பட்டனரா? கோயில் கட்டுமானத்துக்கு அரசு நிதி பயன்படுத்தப்படக் கூடாது என்பதே நேருவின் நிலைப்பாடு’ என்றாா்.