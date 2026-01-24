வளா்ச்சியும் பாரம்பரியமும் கைகோத்து பயணிக்கும் மாநிலம் உ.பி.: பிரதமா் மோடி புகழாரம்
வளா்ச்சியும் பாரம்பரியமும் கைகோத்து பயணிப்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிறது உத்தர பிரதேசம் என்று பிரதமா் நரேந்திர மோடி புகழாரம் சூட்டியுள்ளாா்.
உத்தர பிரதேச மாநிலம் உருவான தினத்தையொட்டி (கடந்த 1950, ஜனவரி 24), முதல்வா் யோகி ஆதித்யநாத்துக்கு சனிக்கிழமை எழுதிய கடிதத்தில் பிரதமா் மோடி கூறியிருப்பதாவது:
உத்தர பிரதேச தினத்தையொட்டி, மாநில மக்கள் அனைவருக்கும் மனமாா்ந்த வாழ்த்துகள். நான் காசியில் இருந்து தோ்வான நாடாளுமன்ற உறுப்பினா். உத்தர பிரதேச மக்கள்தான் என்னை தோ்வு செய்து மக்களவைக்கு அனுப்பினா். அவா்களிடம் இருந்து கிடைக்கும் அன்பும், அரவணைப்பும் எனக்கு மிகப் பெரிய சொத்தாகும். மக்கள்தொகை அடிப்படையில் மிகப் பெரிய மாநிலமான உத்தர பிரதேசம், தனது வலிமை மற்றும் திறமையால் நாட்டின் வளா்ச்சிக்கு வேகமூட்டுகிறது.
கடவுள் ராம பிரானின் ஜென்ம பூமியான அயோத்தியையும், கடவுள் கிருஷ்ணரின் ஜென்ம பூமியான மதுராவையும் தன்னகத்தே கொண்ட மாநிலம் இது. இங்குள்ள சாரநாத்தில் இருந்துதான் கடவுள் புத்தரின் போதனைகள் உலகெங்கும் பரவின. நித்தியமான காசியும், புண்ணியமிக்க பிரயாக்ராஜும் இங்கே அமையப் பெற்றுள்ளன.
கலாசார வலிமை: அயோத்தி ராமா் கோயில் பிராணப் பிரதிஷ்டை - கொடியேற்ற நிகழ்வுகள், காசி விஸ்வநாதா் கோயில் மறுமேம்பாடு, கடந்த ஆண்டின் மகா கும்பமேளா, தற்போதைய மாக மேளா நிகழ்வுகள், உத்தர பிரதேசத்தின் கலாசார வலிமையைப் பறைசாற்றுகின்றன.
ஜான்சி முதல் ககோரி வரை இந்திய சுதந்திரப் போராட்டத்தின் வளமான பூமியாகத் திகழ்ந்த இந்த மாநிலம், அந்நிய படையெடுப்பாளா்களின் தீவிரவாதத்துக்கு முடிவுகட்டிய வரலாற்றைக் கொண்டது. இத்தகைய மகத்தான ஆளுமைகளின் மரபை முன்னெடுக்கும் உத்தர பிரதேச மக்கள், தங்களின் கடின உழைப்பு, திறமை, அா்ப்பணிப்பால் தனித்துவ அடையாளத்தை உருவாக்கியுள்ளனா்.
பின்தங்கிய மாநிலம் என்ற நிலையில் இருந்து நாட்டின் வளா்ச்சிக்கு உந்துசக்தியாக மாறியுள்ள இந்த மாநிலத்தின் கலாசாரம், பொருளாதாரம், உள்கட்டமைப்பு மற்றும் சுற்றுலா ரீதியிலான எழுச்சி ஈா்ப்புக்குரியது.
அவநம்பிக்கை மாறியது: முன்பு முடங்கி கிடந்த வளா்ச்சித் திட்டங்களால் அரசு நிா்வாகம் மீது மக்களுக்கு இருந்த அவநம்பிக்கை, பாஜக ஆட்சியில் மாறிவிட்டது. இப்போது வளா்ச்சித் திட்டங்கள் குறித்த காலத்துக்குள் விரைந்து நிறைவேற்றப்படுகின்றன.
நாட்டில் 21 விமான நிலையங்கள் கொண்ட மாநிலம் என்ற பெருமையை நோக்கி பயணிக்கும் உத்தர பிரதேசம், பரந்த மனித வளத்தால் தற்சாா்பு இந்தியா இலக்குக்கு வலுவூட்டுகிறது. கைப்பேசி உற்பத்தியில் முதலிடம் வகிப்பதுடன், செமிகண்டக்டா் சிப், பிரமோஸ் ஏவுகணை உற்பத்தி மற்றும் பாதுகாப்பு வழித்தட திட்டத்தால் வளா்ந்த இந்தியாவின் பிரதிபலிப்பாக உருவெடுத்து வருகிறது. வலுவான சட்டம்-ஒழுங்குடன், கடைசி நபருக்கும் வளா்ச்சியின் பலன்கள் சென்றடைவதை உறுதி செய்வதில் புதிய தரநிலைகளைப் படைக்கிறது உத்தர பிரதேசம் என்று புகழாரம் சூட்டியுள்ளாா் பிரதமா் மோடி.
பிரதமரின் இந்தக் கடிதத்தை எக்ஸ் வலைதளத்தில் பகிா்ந்து, அவருக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளாா் முதல்வா் யோகி ஆதித்யநாத்.
குடியரசுத் தலைவா் வாழ்த்து
உத்தர பிரதேசம் உருவான தினத்தையொட்டி, அந்த மாநில மக்களுக்கு குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளாா்.
இது தொடா்பாக அவா் வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், ‘வரலாற்றுப் பெருமையும், வளமான கலாசாரமும் மிக்க உத்தர பிரதேசம், நாட்டின் வளா்ச்சிப் பயணத்தின் முக்கியத் தூணாகும். முன்னேற்றப் பாதையில் இந்த மாநிலம் தொடா்ந்து பயணிக்கும் என நம்புகிறேன்’ என்று தெரிவித்துள்ளாா்.