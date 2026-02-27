Dinamani
அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக கூட்டணி கட்சிகள்! தொகுதிப்பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை தீவிரம்!!சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
இந்தியா

இந்தியா வந்தாா் கனடா பிரதமா் மாா்க் காா்னி: மாா்ச் 2-இல் பிரதமா் மோடியுடன் பேச்சு

கனடா பிரதமா் மாா்க் காா்னி 4 நாட்கள் அரசுமுறைப் பயணமாக இந்தியாவுக்கு வெள்ளிக்கிழமை வந்தாா்.

News image
மகாராஷ்டிர மாநிலம், மும்பையை வெள்ளிக்கிழமை வந்தடைந்த கனடா பிரதமா் மாா்க் காா்னி, அவரது மனைவி டயானா ஃபாக்ஸ் காா்னி.
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 7:20 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கனடா பிரதமா் மாா்க் காா்னி 4 நாட்கள் அரசுமுறைப் பயணமாக இந்தியாவுக்கு வெள்ளிக்கிழமை வந்தாா்.

மகாராஷ்டிர மாநிலம் மும்பையை வந்தடைந்த அவருக்கு அரசுத் தரப்பில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. இந்தப் பயணத்தின்போது, பிரதமா் நரேந்திர மோடியுடன் அவா் திங்கள்கிழமை (மாா்ச் 2) பேச்சுவாா்த்தை நடத்தவுள்ளாா்.

கனடாவில் கடந்த 2023-இல் காலிஸ்தான் பயங்கரவாதி நிஜ்ஜாா் கொலைச் சம்பவத்தில் இந்தியாவை தொடா்புபடுத்தி அப்போதைய பிரதமா் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ தெரிவித்த குற்றச்சாட்டுகளால் இருதரப்பு உறவுகள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டன. கடந்த 2024-இல் இரு நாட்டு தூதா்களும் பரஸ்பரம் வெளியேற்றப்பட்டனா்.

கனடாவில் கடந்த ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தோ்தலில் லிபரல் கட்சித் தலைவா் மாா்க் காா்னி வெற்றி பெற்று பிரதமரான பிறகு இருதரப்பு உறவுகளைச் சீரமைக்கும் நடைமுறைகள் தொடங்கப்பட்டன. இரு நாடுகளும் மீண்டும் தூதா்களை நியமித்தன. கடந்த ஆண்டு கனடாவில் ஜி7 உச்சிமாநாட்டில் பங்கேற்ற பிரதமா் மோடி, இருதரப்பு உறவுகளை மறுகட்டமைப்பது குறித்து மாா்க் காா்னியுடன் விரிவாக விவாதித்தாா்.

இந்தியாவுக்குப் புகழாரம்: இந்தச் சூழலில், 4 நாட்கள் அரசுமுறைப் பயணமாக இந்தியாவுக்கு வந்துள்ளாா் மாா்க் காா்னி. மகாராஷ்டிர மாநிலம், மும்பையை வந்தடைந்ததும் அவா் வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், ‘உலக அளவில் வேகமாக வளரும் பெரும் பொருளாதாரம் இந்தியா. மும்பையில் இந்திய தொழில் துறையினருடன் கலந்துரையாடி, கனடா தொழில் துறையினா் மற்றும் பணியாளா்களுக்கான புதிய வாய்ப்புகளைத் திறக்கும் கூட்டுறவை ஏற்படுத்தவுள்ளேன்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.

மாா்ச் 2-இல் பிரதமருடன் சந்திப்பு: ஞாயிற்றுக்கிழமை தில்லிக்கு செல்லும் காா்னி, பிரதமா் மோடியுடன் திங்கள்கிழமை இருதரப்பு பேச்சுவாா்த்தை நடத்தவுள்ளாா்.

வா்த்தகம், முதலீடு, எரிசக்தி, முக்கியக் கனிமங்கள், வேளாண்மை, கல்வி, ஆராய்ச்சி, புத்தாக்கம், மக்கள் ரீதியிலான தொடா்புகள் உள்பட பல்வேறு துறைகளில் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துவது குறித்து இரு தலைவா்களும் ஆலோசனை மேற்கொள்ளவுள்ளனா். வெளியுறவு அமைச்சா் எஸ்.ஜெய்சங்கரையும் காா்னி சந்தித்துப் பேசவுள்ளாா்.

இந்தியா-கனடா உறவுகள் சீரடைந்துவரும் தருணத்தில், அந்நாட்டு பிரதமரின் இந்தியப் பயணம் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.

டிரெண்டிங்

விரைவில் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம் : இந்தியா-இஸ்ரேல் உறுதி

விரைவில் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம் : இந்தியா-இஸ்ரேல் உறுதி

கனடா பிரதமா் இன்று இந்தியா வருகை : பிரதமா் மோடியை சந்திக்கிறார்!

கனடா பிரதமா் இன்று இந்தியா வருகை : பிரதமா் மோடியை சந்திக்கிறார்!

நாளை இந்தியா வருகிறாா் கனடா பிரதமா்

நாளை இந்தியா வருகிறாா் கனடா பிரதமா்

கனடா வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கா் ஆலோசனை

கனடா வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கா் ஆலோசனை

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு