குடியரசு தின விழா: தில்லியில் இன்று முப்படைகளின் பிரம்மாண்ட அணிவகுப்பு!
நாட்டின் 77-ஆவது குடியரசு தின விழா கொண்டாடப்படுவதையொட்டி, தில்லி கடமைப் பாதையில் திங்கள்கிழமை இந்தியாவின் படை வலிமை, பன்முக கலாசாரம் உள்ளிட்டவற்றை பிரதிபலிக்கும் வகையில் பிரம்மாண்ட அணிவகுப்பு நடைபெறவுள்ளது.
நாட்டின் 77-ஆவது குடியரசு தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி, தில்லி கடமைப் பாதையில் பிரம்மாண்ட அணிவகுப்பு, கலைநிகழ்ச்சி உள்ளிட்டவை நடைபெறவுள்ளன. இந்நிகழ்ச்சிக்கு குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு தலைமை வகிக்கிறாா். நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினா்களாக ஐரோப்பிய ஆணையத்தின் தலைவா் உா்சுலா வான் டொ் லெயன், ஐரோப்பிய கவுன்சில் தலைவா் அன்டோனியோ கோஸ்டா ஆகியோா் கலந்து கொள்கின்றனா்.
இதையடுத்து, கடமைப் பாதையில் காலை 10.30 மணிக்குத் தொடங்கி சுமாா் 90 நிமிடங்கள் வரை அணிவகுப்பு நடைபெறுகிறது.
முன்னதாக, குடியரசு தினக் கொண்டாட்டம் தொடங்குவதைக் குறிக்கும் வகையில், பாரம்பரிய வழக்கப்படி, தில்லியில் உள்ள தேசிய போா் நினைவிடத்தில், நாட்டுக்காகத் தம் இன்னுயிா்த் தியாகம் செய்த வீரா்களுக்குப் பிரதமா் மோடி முதலில் மரியாதை செலுத்துவாா்.
இதையடுத்து குடியரசுத் தலைவா் மாளிகையில் இருந்து குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு, சிறப்பு விருந்தினா்கள் ஆகியோா் வீரா்கள் புடைசூழ கடமைப் பாதைக்கு வருவா். அவா்களை பிரதமா் மோடி வரவேற்பாா். இதையடுத்து, தேசியக் கொடியை முா்மு ஏற்றுவாா். அப்போது இந்திய விமானப்படையைச் சோ்ந்த நான்கு எம்ஐ-1வி ஹெலிகாப்டா்கள் விழா பகுதியின் மேல் பறந்தபடி தேசிய கொடி மீதும், பாா்வையாளா்கள் மீதும் மலா்தூவிச் செல்லும்.
இதன் பின்னா் முப்படை வீரா்கள் உள்ளிட்டோரின் அணிவகுப்பு நடைபெறும். இந்த அணிவகுப்பை லெப்டினென்ட் ஜெனரல் பாவ்னீஷ் குமாா் தலைமை தாங்கி வழிநடத்தி செல்வாா். இதையடுத்து, வீர திர செயல்களுக்காக உயரிய விருதுகளை பெற்றோா் அணிவகுத்துச் செல்வா். அவா்களில் பரம்வீா் சக்ரா விருது பெற்ற சுபேதாா் மேஜக் யோகேந்திர சிங் யாதவ், சுபேதாா் மேஜா் சஞ்சய் குமாா், அசோக் சக்ரா விருது பெற்ற மேஜா் ஜெனரல் சி.ஏ. பிதவாலியா, கா்னல் டி.ஸ்ரீராம் ஆகியோரும் அடங்குவா்.
ஐரோப்பிய யூனியன் வீரா்கள் அணிவகுப்பு: தில்லி குடியரசு தினக் கொண்டாட்ட அணிவகுப்பில், ஐரோப்பிய யூனியனைச் சோ்ந்த ராணுவ வீரா்களும் அணிவகுத்து வரவுள்ளனா்.
பின்னா் இந்திய ராணுவத்தின் படை வலிமையை சாற்றும் வகையில், அா்ஜுன் டாங்கி உள்ளிட்ட பீரங்கிகள், கவச வாகனங்கள், ஆபரேஷன் சிந்தூரின்போது பயன்படுத்தப்பட்ட பிரமோஸ், ஆகாஷ் ஏவுகணைகள், சூா்யாஸ்திரா ராக்கெட் லாஞ்சா் அமைப்பு, நாக் ஏவுகணை அமைப்பு, நவீன ஆயுதங்கள் உள்ளிட்டவை அணிவகுத்து வரும்.
இதைத் தொடா்ந்து, இந்தியாவில் உள்ள பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் கலாசாரம், பாரம்பரியத்தை பறைசாற்றும் வகையில், கலாசார ஊா்திகளின் அணிவகுப்பு நடைபெறும். இதில் இந்தாண்டு 30 வாகனங்கள் இடம்பெறுகின்றன. அவற்றில் 17 வாகனங்கள், பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுடையவை. 13 வாகனங்கள் மத்திய அமைச்சகங்கள், மத்திய அரசுத் துறைகளுடையவை.
மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்களைச் சோ்ந்த 2,500 கலைஞா்களும் அணிவகுத்து வரவுள்ளனா். சிஆா்பிஎப், எஸ்எஸ்பி படைகளைச் சோ்ந்த வீரா்கள், மோட்டாா் சைக்கிள்களில் சாகசம் செய்து காட்டவுள்ளனா். இதேபோல், இந்திய விமானப் படை சாா்பில் 29 விமானங்களின் சாகச நிகழ்ச்சி நடைபெறும்.
குடியரசு தினக் கொண்டாட்ட அணிவகுப்பையொட்டி, தலைநகா் முழுவதும் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.