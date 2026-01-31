மத்திய பட்ஜெட் இன்று தாக்கல்: வருமான வரி சலுகைகள் அறிவிக்கப்படுமா?
எதிா்வரும் 2026-27-ஆம் நிதியாண்டுக்கான மத்திய அரசின் பட்ஜெட், நாடாளுமன்றத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (பிப்.1) தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. நடுத்தர வா்க்கத்தினா் மற்றும் மாத சம்பளதாரா்களுக்கு பலனளிக்கும் வருமான வரிச் சலுகைகள் அறிவிக்கப்படுமா என்ற எதிா்பாா்ப்பு எழுந்துள்ளது.
தொழில் துறையினருக்கான சலுகைகள் மற்றும் பல்வேறு தரப்பினருக்கான புதிய திட்ட அறிவிப்புகளும் வெளியாகும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
வரலாற்றில் முதல் முறை: பரபரப்பான அரசியல் சூழலில் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடா் கடந்த ஜனவரி 28-ஆம் தேதி குடியரசுத் தலைவா் உரையுடன் தொடங்கியது. ஏப். 2 வரை இரு கட்டங்களாக நடைபெறும் இந்தக் கூட்டத் தொடரின் முக்கிய நிகழ்வாக 2026-27-ஆம் நிதியாண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட் ஞாயிற்றுக்கிழமை தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. சுதந்திர இந்தியாவின் வரலாற்றில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுவது இதுவே முதல் முறையாகும்.
பட்ஜெட் எதிா்பாா்ப்பு: மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன், தொடா்ந்து 9-ஆவது முறையாக மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து உரையாற்றவுள்ளாா். கடந்த பட்ஜெட்டில் புதிய வருமான வரி விதிப்பு முறையின்கீழ், தனிநபா்களுக்கான வருமான வரி உச்சவரம்பு ரூ.12 லட்சமாக உயா்த்தப்பட்டது. நிலையான வரிக் கழிவு ரூ.75 ஆயிரத்தையும் சோ்த்தால், ரூ.12.75 லட்சம் வரை வரி விலக்கு பெற முடியும். இந்த வரிக் கழிவை ரூ.1 லட்சமாக உயா்த்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்ட நிலையில், பட்ஜெட் அறிவிப்புகள் எதிா்பாா்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. பல்வேறு துறைகளுக்கான நிதி ஒதுக்கீடும் பட்ஜெட்டில் மேற்கொள்ளப்படும்.
வளா்ச்சியைத் தக்க வைக்க...: இந்திய இறக்குமதி பொருள்களுக்கு அமெரிக்கா 50 சதவீதம் வரை வரி விதித்துள்ள நிலையில், தொழில் துறையினருக்கான புதிய சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. உலகளாவிய சவால்களுக்கு மத்தியில் வேகமாக வளரும் பெரும் பொருளாதாரமாக இந்தியா நீடிக்கும் நிலையில், இந்த வேகத்தை தக்க வைப்பதுடன், நிதி ஒழுங்குமுறையைப் பராமரிக்கவும், சீா்திருத்தங்களைத் தொடா்ந்து முன்னெடுக்கவும் பட்ஜெட்டில் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
பிப். 2 முதல் விவாதம்: பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரின் முதல் கட்ட அமா்வு பிப். 13 வரையும், இரண்டாம் கட்ட அமா்வு மாா்ச் 9 முதல் ஏப். 2 வரையும் நடைபெறுகிறது. முதல் நாளில் இரு அவைகளின் கூட்டுக் கூட்டத்தில் குடியரசுத் தலைவா் உரையாற்றிய நிலையில், அவரது உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீா்மானம் மீதான விவாதத்துக்கு பிப். 2 முதல் மூன்று நாள்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஜன. 29-ஆம் தேதி வருடாந்திர பொருளாதார ஆய்வறிக்கையை நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்தாா். அதில், அடுத்த நிதியாண்டில் இந்திய பொருளாதார வளா்ச்சி 6.8 சதவீதம் முதல் 7.2 சதவீதம் வரை இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டது.
காங்கிரஸ் விமா்சனம்: காங்கிரஸ் பொதுச் செயலா் ஜெய்ராம் ரமேஷ் வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், ‘2026-27 முதல் 2030-31 வரையிலான ஐந்தாண்டுகளுக்கு மத்திய-மாநில வரி வருவாய் பகிா்வுக்கான 16-ஆவது நிதி ஆணையப் பரிந்துரைகளை மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் அறிவிக்கவிருப்பதால், மாநிலங்கள் எதிா்பாா்ப்புடன் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றன. ஞாயிற்றுக்கிழமை தாக்கலாகும் மத்திய பட்ஜெட்டைத் தொடா்ந்து, பிப்.27-இல் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (ஜிடிபி), நுகா்வோா் விலைக் குறியீடு, தொழில் துறை உற்பத்திக் குறியீடு ஆகியவற்றின் புதிய விவரங்கள் வெளியிடப்பட உள்ளன. இதன்மூலம் பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்படும் தரவுகள் அடுத்த சில தினங்களிலேயே திருத்தப்படக் கூடும். கொள்கை வகுப்பில் மத்திய அரசிடம் ஒருங்கிணைப்பு இல்லை என்பதையே இது காட்டுகிறது’ என்று விமா்சித்துள்ளாா்.