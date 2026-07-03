திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சியின் பெயரை தங்களுக்கு அளிக்கக் கோரி, தோ்தல் ஆணையத்தில் அக்கட்சியின் அதிருப்தி குழுவினா் வியாழக்கிழமை மனு அளித்தனா்.
புது தில்லியில் தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாா் மற்றும் 2 தோ்தல் ஆணையா்களை திரிணமூல் காங்கிரஸ் அதிருப்தி எம்எல்ஏக்களுக்கு தலைவராகச் செயல்படும் ரிதப்ரத பானா்ஜி உள்ளிட்டோா் வியாழக்கிழமை சந்தித்தனா்.
பின்னா், ரிதப்ரத பானா்ஜி செய்தியாளா்களிடம் கூறுகையில், ‘தோ்தல் ஆணையா்களைச் சந்தித்து கடந்த மாதம் 22-ஆம் தேதி நடைபெற்ற திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சியின் சிறப்புக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவு குறித்து எழுத்துபூா்வமாக தெரிவித்தோம். எங்களின் கருத்துகளை தோ்தல் ஆணையா்கள் பொறுமையாகக் கேட்டறிந்தனா். விரைவில் தோ்தல் ஆணையம் முடிவெடுக்கும் என நம்புகிறோம்’ என்றாா்.
தோ்தல் ஆணையத்திடம் எந்த ஆவணங்களை அதிருப்தி குழு சமா்ப்பித்தது என்ற தகவலை ரிதப்ரத பானா்ஜி வெளியிடவில்லை. அவா் மேலும் தெரிவிக்கையில், ‘மூன்றில் இரு பங்கு எம்எல்ஏக்கள் எங்களுடன் உள்ளனா். அதேபோல் மாநகராட்சி, நகராட்சி கவுன்சிலா்களும் எங்களுடன் உள்ளனா். ஆதலால் நாங்களே உண்மையான திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சியினா்’ என்றாா்.
மம்தா பானா்ஜி ஆதரவாளா்கள் கேள்வி: தோ்தல் ஆணையம் திரிணமூல் காங்கிரஸ் அதிருப்தி குழுவைச் சந்தித்தது குறித்து மம்தா பானா்ஜி ஆதரவாளா்கள் கேள்வியெழுப்பியுள்ளனா்.
இதுகுறித்து அக்கட்சியின் மூத்த தலைவா் செளகத ராய் கூறுகையில், ‘கட்சி சாா்பில் அதிகாரபூா்வமாக கையொப்பமிடுவோா் மட்டுமே தங்களைச் சந்திக்க வேண்டுமென அனைத்துக் கட்சிகளிடமும் தோ்தல் ஆணையம் முன்பு தெரிவித்திருந்தது. ஆனால், அதுபோல எந்த சந்திப்புக்கும் திரிணமூல் காங்கிரஸ் (மம்தா பானா்ஜி ஆதரவு குழு) நேரம் கோரவில்லை. அப்படி இருக்கையில், திரிணமூல் காங்கிரஸில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட நபரை (ரிதப்ரத பானா்ஜி) எந்த அடிப்படையில் சந்திக்க தோ்தல் ஆணையம் நேரம் அளித்தது?
பாஜக, மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா சொல்படி தோ்தல் ஆணையம் செயல்படுகிறது. அவா் சொல்படி, இந்தச் சந்திப்புக்கு தோ்தல் ஆணையம் நேரம் அளித்துள்ளது’ என்றாா்.
மேலும், திரிணமூல் காங்கிரஸ் எம்.பி. மஹுவா மொய்த்ரா அவரது தொகுதிக்குச் சென்றபோது தாக்கப்பட்டதாகவும், இந்த விவகாரத்தில் தலையிட்டு மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள திரிணமூல் காங்கிரஸ் எம்பிக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும்படி மக்களவைத் தலைவா் ஓம் பிா்லாவுக்கு கடிதம் எழுத இருப்பதாகவும் செளகத ராய் தெரிவித்துள்ளாா்.
தோ்தல் ஆணையம் உத்தரவு: கட்சியில் யாருக்கு கையொப்பமிடும் உரிமை உள்ளது என்பது தொடா்பாக வாதம், எதிா்வாதத்தை வருகிற 6-ஆம் தேதிக்குள் அனுப்பி வைக்கும்படி மம்தா பானா்ஜி ஆதரவுக் குழு, ரிதப்ரத பானா்ஜி ஆதரவுக் குழுவுக்கு தோ்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
பின்னணி: மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சி தோல்வியடைந்தது. இதையடுத்து, அக்கட்சியில் 50-க்கும் மேற்பட்ட எம்எல்ஏக்கள், ரிதப்ரத பானா்ஜி எம்எல்ஏ தலைமையில் தனிக் குழுவாகப் பிரிந்து செயல்படுகின்றனா். அதிருப்தி குழுவினரை சட்டப்பேரவைத் தலைவா் அங்கீகரித்ததையடுத்து, ரிதப்ரத பானா்ஜி எதிா்க்கட்சித் தலைவராக செயல்படுகிறாா்.
தாங்களே உண்மையான திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சியினா் எனக் கோரி, கட்சியின் பெயருக்கு அதிருப்தி குழுவினா் உரிமை கோரி வருகின்றனா்.
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