Dinamani
மீட்சிக்குப் பிறகு சென்செக்ஸ், நிஃப்டி மாற்றமின்றி நிறைவு!!ஜூனில் சில்லறை விலை பணவீக்கம் 4.38 சதவீதமாக உயர்வு!டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 27 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.65 ஆக நிறைவு!தில்லியில் ஞானபீட விருது பெற்றார் வைரமுத்து!முட்டை கொள்முதல் விலை ரூ. 6.70-ஆக நிர்ணயம்.லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை இயக்குநர் ஏ. அருண், சென்னை காவலர் பயிற்சி மைய இயக்குநராகப் பணியிட மாற்றம்பட்ஜெட்: ஜூலை 16 -ல் தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம்!தமிழ்நாடு பாடநூல், கல்வியியல் கழகத்தின் தலைவராக லயோலா மணி நியமனம்!பெரம்பூர் எம்எல்ஏ அலுவலகத்தை திறந்து வைத்த முதல்வர் விஜய்!மேற்கு வங்க இடைத்தேர்தல்: பாஜக வேட்பாளர்கள் வேட்புமனு தாக்கல்! முதல்வர் விஜய்யுடன் தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் குழும தலைவர் மனோஜ் குமார் சொந்தாலியா சந்திப்பு! திமுக முன்னாள் அமைச்சர் தா.மோ. அன்பரசன் மீது நில அபகரிப்பு வழக்குசென்னையில் தரையிறங்கிய விமானம் மீது பறவை மோதியது!எழுத்தாளர் பூமணி உடலுக்கு அரசு மரியாதை: முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு! 7,700 பக்தர்கள் அடங்கிய 12-வது குழு அமர்நாத் புறப்பட்டது!
/
இந்தியா

பத்ரிநாத் கோயில் நன்கொடை முறைகேடு: அறக்கட்டளை ஊழியா் கைது

பத்ரிநாத் கோயில் நன்கொடை மற்றும் காணிக்கைகளைக் கையாண்டதில் முறைகேடு நிகழ்ந்த குற்றச்சாட்டில் ஸ்ரீ பத்ரிநாத்-கேதாா்நாத் கோயில் அறக்கட்டளை குழு ஊழியரை கைது செய்தனா்.

News image

பத்ரிநாத் கோயில்

Updated On :14 ஜூலை 2026, 1:20 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பத்ரிநாத் கோயில் நன்கொடை மற்றும் காணிக்கைகளைக் கையாண்டதில் முறைகேடு நிகழ்ந்த குற்றச்சாட்டில் ஸ்ரீ பத்ரிநாத்-கேதாா்நாத் கோயில் அறக்கட்டளை குழு (பிகேடிசி) ஊழியரை கைது செய்தததாக உத்தரகண்ட் காவல் துறையினா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தனா்.

முன்னதாக, இந்த விவகாரத்தில் அறக்கட்டளை ஊழியா் பிரமோத் நௌட்டியால் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு டேராடூனில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் கைது செய்யப்பட்டாா். பின்பு பத்ரிநாத்துக்கு அழைத்து வரப்பட்ட அவரிடம் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக மூத்த காவல் துறைக் கண்காணிப்பாளா் சுா்ஜித் சிங் பன்வாா் தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து பன்வாா் மேலும் கூறுகையில், ‘பத்ரிநாத் கோயிலுக்கு அளிக்கப்பட்ட நன்கொடை மற்றும் காணிக்கைளை கையாடல் செய்ததாக பிரமோத் நௌட்டியால் மீது அறக்கட்டளை அதிகாரி யுத்வீா் ஃபா்ஸ்வான் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் கடந்த ஜூலை 8-ஆம் தேதி வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.

அதைத் தொடா்ந்து, முதல்கட்ட விசாரணை தொடங்கப்பட்டது. அப்போது கோயிலில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்ததில் நன்கொடைகளை பிரமோத் நௌட்டியால் எடுத்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவா் கைது செய்யப்பட்டாா்’ என்றாா்.

இந்த முறைகேடு தொடா்பாக விசாரித்த அறக்கட்டளை நிா்வாகிகளின் 4 போ் குழு, பிரமோத் நௌட்டியால் மீதான குற்றச்சாட்டை உண்மை என உறுதிப்படுத்தியது.

இதனால் அறக்கட்டளைத் தலைவரின் தனி உதவியாளராக இருந்த பிரமோத் நௌட்டியால் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டாா்.

காங்கிரஸ்-பாஜக வாா்த்தை மோதல்: பத்ரிநாத் கோயில் நன்கொடை விவகாரத்தைச் சுட்டிக்காட்டி உத்தரகண்டில் ஆளும் பாஜக அரசு மீது காங்கிரஸ் மாநிலத் தலைவா் கணேஷ் கோடியால் கடுமையாக விமா்சித்தாா். மேலும், ஊழியரை மட்டும் கைது செய்து உண்மையான குற்றவாளிகளைப் பாதுகாக்க மாநில அரசு முயற்சிப்பதாகவும் அவா் குற்றஞ்சாட்டினாா்.

இதற்குப் பதிலடி அளித்த பாஜக மாநிலத் தலைவா் மகேந்திர பட், நன்கொடை விவகாரத்தில் தவறு செய்தவா்கள் யாராக இருந்தாலும் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்தாா்.

இந்த விவகாரம் தொடா்பாக விசாரிக்க உத்தரகண்ட் மாநில அரசு அமைத்த 3 போ் விசாரணைக் குழு அரசிடம் விரைவில் அறிக்கை சமா்ப்பிக்கும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ராமா் கோயில் நன்கொடை கையாடல் விவகாரம்: இடைக்கால பொதுச் செயலா் நியமனம்

ராமா் கோயில் நன்கொடை கையாடல் விவகாரம்: இடைக்கால பொதுச் செயலா் நியமனம்

அயோத்தியை தொடர்ந்து பத்ரிநாத் கோயில் நன்கொடை முறைகேடு: விசாரணை நடத்த 4 பேர் குழு அமைப்பு!

அயோத்தியை தொடர்ந்து பத்ரிநாத் கோயில் நன்கொடை முறைகேடு: விசாரணை நடத்த 4 பேர் குழு அமைப்பு!

ராமா் கோயில் நன்கொடை விவகாரம்: அறக்கட்டளை பொதுச்செயலா், அறங்காவலா் ராஜிநாமா

ராமா் கோயில் நன்கொடை விவகாரம்: அறக்கட்டளை பொதுச்செயலா், அறங்காவலா் ராஜிநாமா

ராமா் கோயில் நன்கொடை முறைகேடு: 8 போ் கைது ரூ.79.85 லட்சம் பறிமுதல்

ராமா் கோயில் நன்கொடை முறைகேடு: 8 போ் கைது ரூ.79.85 லட்சம் பறிமுதல்

விடியோக்கள்

தவெகவில் இணைய என்னை யாரும் அழைக்கவில்லை! - எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் விளக்கம் | TVK | ADMK

தவெகவில் இணைய என்னை யாரும் அழைக்கவில்லை! - எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் விளக்கம் | TVK | ADMK

வெளியானது டிரெயின் படத்தின் டீசர்!

வெளியானது டிரெயின் படத்தின் டீசர்!

ஃபிபா: தரவரிசையில் Top 4-ல் இருக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்குத் தகுதி | FIFA | FIFA World Cup |

ஃபிபா: தரவரிசையில் Top 4-ல் இருக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்குத் தகுதி | FIFA | FIFA World Cup |

மறைந்தும் மறையாத பாடகி ஜானகி! | S. Janaki |

மறைந்தும் மறையாத பாடகி ஜானகி! | S. Janaki |