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இந்தியா

கப்பல்கள் மீது தாக்குதல் கூடாது: ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சரிடம் ஜெய்சங்கா் வலியுறுத்தல்

ஹோா்முஸ் நீரிணையில் வணிக கப்பல்கள், மாலுமிகள் மீது தாக்குதல் நடத்தக் கூடாது என்று ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சா் அப்பாஸ் அராக்சியிடம் இந்திய வெளியுறவு அமைச்சா் எஸ்.ஜெய்சங்கா் வெள்ளிக்கிழமை வலியுறுத்தினாா்.

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எஸ்.ஜெய்சங்கா் - கோப்புப் படம்

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 12:15 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஹோா்முஸ் நீரிணையில் வணிக கப்பல்கள், மாலுமிகள் மீது தாக்குதல் நடத்தக் கூடாது என்று ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சா் அப்பாஸ் அராக்சியிடம் இந்திய வெளியுறவு அமைச்சா் எஸ்.ஜெய்சங்கா் வெள்ளிக்கிழமை வலியுறுத்தினாா்.

இதுகுறித்து அமைச்சா் ஜெய்சங்கா் ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவு: ஈரான் அமைச்சா் அப்பாஸ் அராக்சியுடன் தொலைபேசியில் பேசினேன். அப்போது மேற்காசியாவில் அமெரிக்கா-ஈரான் தாக்குதல் குறித்து மிகுந்த கவலை தெரிவித்தேன்.

எந்தச் சூழ்நிலையிலும் ஹோா்முஸ் நீரிணையில் வணிக கப்பல்கள், மாலுமிகள் மீது தாக்குதல் நடத்தக் கூடாது என்று அவரிடம் வலியுறுத்தினேன். அத்தகைய தாக்குதல்களை எந்த நாடு மேற்கொண்டாலும், அதற்கு இந்தியா கண்டனம் தெரிவிக்கிறது.

தற்போது மேற்காசியாவில் ஏற்பட்டுள்ள சூழல், அமெரிக்கா-ஈரான் மோதல் தொடா்பான பேச்சுவாா்த்தைகள் குறித்த ஈரானின் கண்ணோட்டத்தை அப்பாஸ் அராக்சி எனக்குத் தெரியப்படுத்தினாா். பேச்சுவாா்த்தை மற்றும் ராஜீய வழியில் பிரச்னைக்கு தீா்வு காண இந்தியா எப்போதும் ஆதரவாக உள்ளது என்று தெரிவித்தாா்.

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