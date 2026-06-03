கர்நாடகத்தின் புதிய துணை முதல்வராக ஜி. பரமேஸ்வரா பதவியேற்பு!

கர்நாடகத்தின் புதிய துணை முதல்வராக காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஜி. பரமேஸ்வரா பதவியேற்றுக்கொண்டார்.
கர்நாடக முன்னாள் முதல்வர் சித்தராமையா கடந்த மே 28 அன்று பதவி விலகினார். இதையடுத்து, துணை முதல்வாரகப் பதவி வகித்து வந்த காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் டி.கே. சிவகுமார் கர்நாடகத்தின் புதிய முதல்வராகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
இந்த நிலையில், கர்நாடக ஆளுநர் மாளிகையில் புதன்கிழமை (ஜூன் 3) மாலை 4.05 மணிக்குத் துவங்கிய விழாவில், கர்நாடகத்தின் புதிய முதல்வராக டி.கே. சிவகுமார் பதவியேற்றுக்கொண்டார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, ஆளுநர் தாவர்சந்த் கெலாட் கர்நாடகத்தின் புதிய துணை முதல்வராக ஜி. பரமேஸ்வராவுக்குப் பதவிப் பிரமாணம் செய்துவைத்தார்.
முன்னதாக, கர்நாடக துணை முதல்வர் பதவிக்கு மாநில காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்கள் கே.ஹெச். முனியப்பா, ஜி. பரமேஸ்வரா, பிரியங்க் கார்கே, ஈஸ்வர் காந்த்ரே, சித்தராமையாவின் மகன் யதீந்திரா ஆகியோர் இடையே கடுமையான போட்டி நிலவியது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Senior Congress leader G. Parameshwara took oath as the new Deputy Chief Minister of Karnataka.
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