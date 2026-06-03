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இந்தியா

கர்நாடக அமைச்சரவையில் சித்தராமையா மகன்! 14 பேர் பட்டியல் வெளியீடு!

கர்நாடகத்தில் பதவியேற்கவுள்ள புதிய அமைச்சர்கள் பற்றி...

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முதல்வராக பதவியேற்கவுள்ள டி.கே. சிவக்குமாருடன் அமைச்சராகவுள்ள யதீந்திர சித்தராமையா - ANI

Updated On :3 ஜூன் 2026, 2:21 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கர்நாடகத்தில் அமைச்சர்களாக பதவியேற்கவுள்ள 14 பேரின் பட்டியலை ஆளுநர் மாளிகை புதன்கிழமை வெளியிட்டுள்ளது.

2023-ஆம் ஆண்டு நடந்த கா்நாடக சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் அறுதிப்பெரும்பான்மை பலத்துடன் காங்கிரஸ் வெற்றிபெற்றது. தொடர்ந்து, முதல் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு சித்தராமையாவும், அடுத்த இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு டி.கே.சிவகுமாரும் முதல்வராக பதவி வகிப்பது என்று முடிவு செய்யப்பட்டது. அதன்படி, கடந்த 3 ஆண்டுகாலம் முதல்வராக பதவி வகித்த சித்தராமையா, காங்கிரஸ் மேலிட உத்தரவின்பேரில் தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்தாா்.

இதைத் தொடா்ந்து, பெங்களூரில் மே 30-ஆம் தேதி காங்கிரஸ் சட்டப் பேரவைக் குழுவின் புதிய தலைவராக டி.கே.சிவகுமாா் ஒருமனதாக தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டாா். இதன்பிறகு ஆளுநா் தாவா்சந்த் கெலாட்டை சந்தித்த டி.கே.சிவகுமாா், ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினாா். தொடர்ந்து ஆளுநரும் அழைப்பு விடுத்தார்.

பெங்களூரு, மக்கள் மாளிகையில் இன்று மாலை 4.05 மணிக்கு நடைபெறும் பதவியேற்பு விழாவில், கா்நாடகத்தின் புதிய முதல்வராக டி.கே. சிவகுமாா் பதவியேற்க உள்ளாா். அவருடன் துணை முதல்வர், அமைச்சர்கள் பதவியேற்கவுள்ளனர்.

இந்த நிலையில், அமைச்சரவை பட்டியலை ஆளுநர் மாளிகை வெளியிட்டுள்ளது.

அமைச்சர்கள் பட்டியல்

1. டி.கே. சிவக்குமார் - முதல்வர்

2. ஜி பரமேஸ்வர் - துணை முதல்வர்

3. கே. எச். முனியப்பா

4. கே.ஜே. ஜார்ஜ்

5. எம்.பி. பாட்டீல்

6. ராமலிங்க ரெட்டி

7. சதீஷ் ஜாரகிஹோலி

8. கிருஷ்ண பைரகெளடா

9. பிரியங்க் கார்கே

10. யு.டி. காதர்

11. ஈஸ்வர் காந்த்ரே

12. யதீந்திர சித்தராமையா

13. பைரதி சுரேஷ்

14. ஷரன் பிரகாஷ் பாட்டீல்

Summary

Siddaramaiah's Son in Karnataka Cabinet - List of 14 Members Released

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