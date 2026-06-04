தில்லியில் தலாய் லாமாவுக்கு மருத்துவ சிகிச்சை!

திபெத்திய புத்த மதத்தின் தலைமை மதகுருவான தலாய் லாமா மருத்துவ சிகிச்சைக்காக தில்லிக்குச் செல்வதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திபெத்திய புத்த மதத்தின் தலைமை மதகுருவான தலாய் லாமாவுக்கு, கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் முழங்கால் மாற்று அறுவைச் சிகிச்சை நடைபெற்றது.
ஹிமாச்சலப் பிரதேசத்தின் தரம்சாலாவில் வசித்து வரும் தலாய் லாமாவின் இடதுபுற முழங்காலில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளுக்கு மருத்துவ சிகிச்சை பெறுவதற்காக அவர் நாளை (ஜூன் 5) தில்லிக்குச் செல்வதாக, அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மருத்துவ சிகிச்சைகள் நிறைவடைந்ததும் இம்மாத இறுதியில் தலாய் லாமா லடாக்கிற்குப் பயணம் மேற்கொள்வதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்துடன், தனது 91 ஆவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு லே நகரத்தில் வரும் ஜூலை 6 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிகழ்ச்சிகளில் தலாய் லாமா பங்கேற்பதால் அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
முன்னதாக, திபெத்தின் ஆன்மீகத் தலைவராகக் கடந்த 1940 ஆம் ஆண்டு முதல் பதவி வகித்து வரும் 14 ஆம் தலாய் லாமா, 1959 ஆம் ஆண்டு திபெத்தை சீனா ஆக்கிரமித்தது முதல் இந்தியாவில் வசித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Dalai Lama is traveling to Delhi for medical treatment.
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