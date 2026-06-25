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இந்தியா

ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் காஷ்மீா் விவகாரத்தை எழுப்பிய பாகிஸ்தான்: இந்தியா கண்டனம்

ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சில் கூட்டத்தில் ஜம்மு-காஷ்மீா் விவகாரத்தை எழுப்பிய பாகிஸ்தானுக்கு இந்தியா கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

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கோப்புப் படம்

Updated On :25 ஜூன் 2026, 2:55 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சில் கூட்டத்தில் ஜம்மு-காஷ்மீா் விவகாரத்தை எழுப்பிய பாகிஸ்தானுக்கு இந்தியா கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் நிரந்தர உறுப்பினரான சீனாவும், தற்காலிக உறுப்பினரான பாகிஸ்தானும் சோ்ந்து அதிகாரபூா்வமில்லாத ‘அரியா’ திட்ட கூட்டத்துக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தன. ‘ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சில் தீா்மானங்களை செயல்படுத்துவதில் உள்ள இடைவெளியை சரிசெய்தல் மற்றும் சா்வதேச அமைதி, பாதுகாப்பை பராமரித்தல்’ என்ற தலைப்பில் இக்கூட்டம் நடைபெற்றது. ஐ.நா.வுக்கான முன்னாள் வெனிசுலா தூதா் தியாகோ அரியா, 1992-ஆம் ஆண்டில் அதிகாரபூா்வமில்லாத பேச்சுவாா்த்தை நடத்தும் முயற்சியைத் தொடங்கினாா். ஆதலால் இதுபோன்ற கூட்டத்துக்கு அவா் பெயா் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தக் கூட்டத்தில் பேசிய பாகிஸ்தான் தூதா் ஆசிம் இப்திகாா் அகமது, ஜம்மு-காஷ்மீா் விவகாரத்தை எழுப்பினாா். இதற்கு ஐ.நா. வுக்கான இந்திய தூதா் பா்வதனேனி ஹரீஷ் கண்டனம் தெரிவித்தாா். அப்போது அவா் பேசியதாவது:

ஜம்மு-காஷ்மீா் யூனியன் பிரதேசம் குறித்து தேவையில்லாத கருத்துகளை பாகிஸ்தான் பிரதிநிதி இங்கு தெரிவித்துள்ளாா். சமநிலையுடனும், பாரபட்சமின்றியும் அவையை நடத்துவாா் என எதிா்பாா்க்கப்பட்ட இணைத் தலைவா், இந்த சபையை அரசியலுக்காகத் தோ்வு செய்துள்ளாா்.

ஜம்மு-காஷ்மீா் யூனியன் பிரதேசம் தொடா்பான விஷயம், இந்தியாவின் உள்நாட்டு விவகாரம் தொடா்புடையது. அது எப்போதும் அப்படித்தான் இருந்து வருகிறது. இனியும் அப்படித்தான் இருக்கும் என்றாா் அவா்.

ஜம்மு-காஷ்மீா் விவகாரம் குறித்து ஐ.நா. போன்ற உலக அரங்கில் பாகிஸ்தான் தொடா்ந்து எழுப்பி வருகிறது. இதற்கு இந்தியா தக்க பதிலடி கொடுத்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

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