Dinamani
ஈரான் மீதான போா்: துறைமுக கட்டணங்களை தள்ளுபடி செய்ய அரிசி ஏற்றுமதியாளா்கள் கோரிக்கைஅல்-காய்தா, ஐஎஸ் அமைப்புகளுக்கு எதிராக கூட்டு நடவடிக்கை: ஐ.நா.வில் இந்தியா வலியுறுத்தல்பல்வேறு துறைகளைச் சோ்ந்த ஆளுமைகளுடன் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று கலந்துரையாடல்சீனாவின் பாதுகாப்பு பட்ஜெட் 7% உயா்வுமத்திய கிழக்கு போா் : இந்தியாவில் யூரியா உற்பத்தி சரிவு: உர விலை உயரும் அபாயம்?
/
இந்தியா

ஈரான் மீது தாக்குதலால் முஸ்லிம்கள் கோபம்: ஃபரூக் அப்துல்லா

அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் இணைந்து ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தியதால் முஸ்லிம்கள் கோபத்தில் உள்ளனா் என்று ஜம்மு-காஷ்மீா் முன்னாள் முதல்வரும், தேசிய மாநாட்டுக் கட்சித் தலைவருமான ஃபரூக் அப்துல்லா தெரிவித்தாா்.

News image
ஃபரூக் அப்துல்லா - கோப்புப் படம்
Updated On :6 மார்ச் 2026, 12:40 am

தினமணி செய்திச் சேவை

அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் இணைந்து ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தியதால் முஸ்லிம்கள் கோபத்தில் உள்ளனா் என்று ஜம்மு-காஷ்மீா் முன்னாள் முதல்வரும், தேசிய மாநாட்டுக் கட்சித் தலைவருமான ஃபரூக் அப்துல்லா தெரிவித்தாா்.

ஸ்ரீநகரில் வியாழக்கிழமை செய்தியாளா்களைச் சந்தித்த அவா் மேலும் கூறியதாவது:

பிற நாடுகள் மீது கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கவும், அத்துமீறி தாக்குதல் நடத்தவும் எந்த நாட்டுக்கும் உரிமை கிடையாது. ஈரான் ஒரு சுதந்திர நாடு, அதன் மீது அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது. ஏற்கெனவே வெனிசுலாவுக்குள் புகுந்து அந்நாட்டு அதிபரை அமெரிக்கா கடத்தியது. இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் துரதிருஷ்டவசமானவை.

அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் தொடங்கிய இந்தப் போரின் தாக்கம் உலகம் முழுவதும் எதிரொலித்து பல்வேறு பிரச்னைகளை உருவாக்கி வருகிறது. வரும் நாள்களில் இது தொடா்ந்தால் மூன்றாவது உலகப் போராகவும் வெடிக்க வாய்ப்புள்ளது. பதற்றமான சூழ்நிலை எழும்போது அனைத்து நாடுகளுமே பொறுப்புடன் செயல்பட வேண்டும். இந்த நேரத்தில் இந்தியாவின் நிலைப்பாடு என்ன என்பதை மத்திய அரசு தெளிவுபடுத்த வேண்டும்.

இத்தாக்குதல் சம்பவம் முஸ்லிம்கள் மத்தியில் கோபத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எனவே, அவா்கள் போராட்டங்களை முன்னெடுத்துள்ளனா். ஆனால், அமைதியான வகையில் எதிா்ப்பைத் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

ஈரானில் உள்ள காஷ்மீா் மாணவா்களை மீட்க ஜம்மு-காஷ்மீா் முதல்வா் ஒமா் அப்துல்லா முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளாா். இது தொடா்பாக மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகத்திடம் அவா் பேசியுள்ளாா். அனைவரும் பாதுகாப்பாக வீடு திரும்புவாா்கள் என்றாா்.

டிரெண்டிங்

ஈரானை உலுக்கிய நிலநடுக்கம்! மேலும் அதிகரிக்கும் பதற்றம்!

ஈரானை உலுக்கிய நிலநடுக்கம்! மேலும் அதிகரிக்கும் பதற்றம்!

இஸ்ரேல் பிரதமா் அலுவலகம் மீது ஈரான் தாக்குதல்! கூடுதல் படைகளை அனுப்புகிறது அமெரிக்கா!

இஸ்ரேல் பிரதமா் அலுவலகம் மீது ஈரான் தாக்குதல்! கூடுதல் படைகளை அனுப்புகிறது அமெரிக்கா!

வல்லாதிக்கப் போர்!

வல்லாதிக்கப் போர்!

ஈரான் மீது தாக்குதல் ஏன்?

ஈரான் மீது தாக்குதல் ஏன்?

வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
வீடியோக்கள்

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
வீடியோக்கள்

அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
வீடியோக்கள்

இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு