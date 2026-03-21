Dinamani
ஈரான் போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவது குறித்து பரிசீலனை: டிரம்ப்பிரதமர் மோடியின் புகைப்படங்களை ஏஐ மூலம் மோசமாகச் சித்திரித்த நபர் கைது!கேரள தேர்தல்: பாஜகவின் 3-ம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு!போர் அச்சுறுத்தல்! பேச்சுவார்த்தை ஒன்றே வழி: குடியரசுத் துணைத்தலைவர்தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி முழுமையடைய திராவிட மாடல் ஆட்சி தொடர வேண்டும்! - முதல்வர்டி20 தொடருக்காக அயர்லாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய அணி!ரஷியா மீது 280 டிரோன்களை ஏவி தாக்குதல் நடத்திய உக்ரைன்!ஈரான் மீதான தாக்குதல்களுக்கு கண்டனம் தெரிவிக்காத மோடி அரசு: காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டுவிஜய் வீட்டுக் கதவைத் தட்டினார் இபிஎஸ்: ஓ. பன்னீர்செல்வம்
/
இந்தியா

அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் - ஈரான் போர்... வாய் திறக்காத மோடி அரசு: காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டு

காங்கிரஸ் செய்தித் தொடர்பாளர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை பற்றி...

News image

பிரதமர் நரேந்திர மோடி

கோப்புப் படம்

Updated On :21 மார்ச் 2026, 11:51 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஈரான் மீதான தாக்குதல்களைக் கண்டிக்காத மோடி அரசு இந்தியாவின் நாகரிக விழுமியங்களுக்குத் துரோகம் செய்துள்ளதாக காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டு வைத்துள்ளது.

அமெரிக்க, இஸ்ரேல் - ஈரான் போர் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் நிலையில் சில வாரங்களுக்கு முன்பு ஈரான் உச்ச தலைவர் கமேனி கொல்லப்பட்டார். இதற்கு உலக நாடுகள் கண்டனம் தெரிவித்த நிலையில் ஈரானின் நட்பு நாடான இந்தியா சார்பில் உடனடியாக எந்தக் கண்டனமும் தெரிவிக்கப்படவில்லை.

மேலும், போரில் ஈரான் பள்ளியின் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் கொல்லப்பட்ட போதும் இந்தியா கண்டனம் தெரிவிக்கவில்லை. தொடர்ந்து இந்த விவகாரத்தில் இந்தியா மௌனமாக இருந்து வருவதாக எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகின்றனர்.

இதுபற்றி காங்கிரஸ் செய்தித் தொடர்பாளர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் இன்று அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

அந்த அறிக்கையில், ”ஈரான் மீது அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் இணைந்துத் தாக்குதல் நடத்தத் தொடங்கி இன்றுடன் 21 நாள்கள் கடந்துவிட்டன. மேலும், பெருமளவில் விளம்பரப்படுத்தப்பட்ட பிரதமர் மோடியின் இஸ்ரேல் பயணம் முடிந்து இன்றுடன் 23 நாள்கள் ஆகின்றன.

ஈரான் மீதான தொடர் தாக்குதல்களால் இந்திய உள்பட பல நாடுகளில் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது பற்றி மோடி அரசு ஏதாவது கண்டனமோ விமர்சனமோ செய்துள்ளதா? இல்லை.

அதேபோல, ஈரானின் உச்ச தலைவர்கள் மீது குறிவைத்து நடத்தும் படுகொலைகள் தொடர்பாக இந்த மோடி அரசு ஏதேனும் கண்டனமோ விமர்சனமோ தெரிவித்ததா? இல்லை.

ஈரானில் ஆட்சி மாற்றம் மற்றும் உள்நாட்டில் மோதல்களை ஏற்படுத்தும் விதமாக அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் இணைந்து நடத்தும் கொடூரமான செயல்களை இந்த மோடி அரசு கண்டனமோ விமர்சனமோ தெரிவித்ததா? இல்லை

ஈரான் நடத்திய தொடர் குண்டுவீச்சுகள் மற்றும் வளைகுடா நாடுகளில் உள்ள எரிசக்தி கட்டமைப்புகள் மீது ஈரான் நடத்திய தாக்குதல்களை உடனடியாக நிறுத்துவதற்குத் தேவையான முயற்சிகளை இந்த மோடி அரசு செய்ததா? அமெரிக்க அதிபருடனும் இஸ்ரேல் பிரதமருடனும் பிரதமர் மோடி கொண்டிருக்கும் நட்பைப் பயன்படுத்தி போர்நிறுத்தத்தை ஏற்படுத்த அவர் முயன்றாரா? இல்லை.

இந்த நான்கு ‘இல்லை’ என்ற பதில்களும் இந்தியாவின் நாகரிக விழுமியங்களுக்கு நேர்ந்த அறமற்ற கோழைத்தனம் மற்றும் அரசியல்ரீதியான துரோகத்தையும் பிரதிபலிக்கின்றன” என்று அவர் குற்றச்சாட்டு வைத்துள்ளார்.

Modi govt's failure to condemn attacks on Iran shows betrayal of India's civilisational values: Cong

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

அமெரிக்கா, இஸ்ரேலுடன் பகைமையை பிரதமர் விரும்பவில்லை: காங்கிரஸ்

பிரதமர் மோடி இஸ்ரேல் சென்று திரும்பியதும் போர் தொடங்கியது! - காங்கிரஸ் எம்.பி.

தவறான காலகட்டத்தில் மோடி இஸ்ரேல் பயணம்: காங்கிரஸ் விமா்சனம்

இஸ்ரேல் நாடாளுமன்றத்தில் மோடியின் உரை இந்தியாவின் தாா்மிக நிலையைக் குறைத்துவிட்டது: காங்கிரஸ் விமா்சனம்

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

22 மணி நேரங்கள் முன்பு