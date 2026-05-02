Dinamani
புதிய முகவரிக்கு குடிபெயர்ந்தார் நிதீஷ் குமார்! 98.47 சதவீத ரூ.2,000 நோட்டுகள் திரும்பிவிட்டன: ரிசா்வ் வங்கி மேற்கு வங்கம்: 15 வாக்குச்சாவடிகளில் நாளை மறுவாக்குப்பதிவு! ஜிஎஸ்டி வருவாய் ரூ. 2.43 லட்சம் கோடியாக உயர்வு! கொடைக்கானலில் வாகனங்களுக்கு 2 நாள் இலவச அனுமதி! தங்கம் விலை ஒரேநாளில் 2ஆவது முறையாக குறைவு! தேர்தல் முடிந்தவுடன் சிலிண்டர் விலையை உயர்த்திய பாஜக அரசு: மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம் வணிக சிலிண்டர் விலை உயர்வு ஒவ்வொருவரின் உணவுத் தட்டிலும் எதிரொலிக்கும்! ராகுல் கண்டனம் ம.பி. படகு விபத்து! தாய் - மகன் கட்டிப்பிடித்தபடி உடல்கள் மீட்பு!
/
இந்தியா

புத்த பூா்ணிமா: குடியரசு துணைத் தலைவா், உள்துறை அமைச்சா் வாழ்த்து!

நாடு முழுவதும் புத்த பூா்ணிமா விழா வெள்ளிக்கிழமை கொண்டாடப்பட்ட நிலையில், குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா ஆகியோா் வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.

News image

சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன்

Updated On :1 மே 2026, 9:30 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

இதுதொடா்பாக சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வெளியிட்ட எக்ஸ் வலைதளப் பதிவில், ‘இந்த புனித நாளில் புத்தரின் கருணை, அஹிம்சை, அமைதி மற்றும் ஞானம் குறித்த போதனைகள் நமது வாழ்வின் வழிகாட்டிகளாக தொடா்கின்றன.

அமைதி, நல்லிணக்கம் சுயநலமற்ற சேவை என அவரது கொள்கைகள் இன்றைய காலகட்டத்துக்கும் பொருந்துவதாக உள்ளன’ என குறிப்பிட்டாா்.

அமித் ஷா வெளியிட்ட எக்ஸ் வலைதளப் பதிவில், ‘நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் புத்த பூா்ணிமா திருநாள் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

அவரது ஈடுஇணையற்ற ஞானம் அடுத்த தலைமுறையினருக்கும் மனித நாகரீகத்துக்கும் ஒளியாக இருக்கட்டும்’ என குறிப்பிட்டாா்.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

