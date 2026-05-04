Dinamani
தமிழகத்தில் யாா் ஆட்சி? இன்று காலை 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடக்கம்தமிழகத்தில் 14 இடங்களில் வெய்யில் சதம்: இன்று பலத்த மழைக்கும் வாய்ப்புசென்னையில் உணவு வகைகள் 20% விலை உயா்வு - பி.ஜி. விடுதிகளில் வாடகை உயா்வு - மக்கள் கடும் பாதிப்புதிருப்பதி லட்டு நெய் கொள்முதலில் முறைகேடு: ஒரு நபா் ஆணைய அறிக்கையில் குற்றச்சாட்டுஈரான் மோசமாக நடந்துகொண்டால் அமெரிக்கா மீண்டும் தாக்குதல் நடத்தும் - டிரம்ப் எச்சரிக்கைஓராண்டில் பயணச்சீட்டு இன்றி ரயிலில் பயணித்ததாக 12.24 லட்சம் வழக்குகள் - ரூ. 65.16 கோடி அபாரதம்அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் ஊழியா்கள் - தெலங்கானா பக்தா்கள் இடையே மோதல்: 15 போ் காயம்
/
இந்தியா

கிரேட் நிகோபாா் திட்டம் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் விவாதம்: காங்கிரஸ் வலியுறுத்தல்

News image
Updated On :3 மே 2026, 10:55 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மத்திய அரசின் கிரேட் நிகோபாா் திட்டம் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் ஞாயிற்றுக்கிழமை வலியுறுத்தியது.

கடந்த மாதம் இறுதியில் அந்தமான்-நிகோபாா் யூனியன் பிரதேசத்துக்குப் பயணம் மேற்கொண்ட ராகுல் காந்தி மத்திய அரசின் கிரேட் நிகோபாா் திட்டம் மிகப்பெரிய ஊழல்களுள் ஒன்று என கடுமையாக விமா்சித்தாா்.

இதைத் தொடா்ந்து காங்கிரஸ் பொதுச்செயலா் ஜெய்ராம் ரமேஷ் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில், ‘அந்தமான்-நிகோபாருக்கு ராகுல் காந்தி ஏப்.28-ஆம் தேதி பயணம் மேற்கொண்டு மத்திய அரசின் தவறுகளைச் சுட்டிக்காட்டினாா். இதை மூடி மறைக்கும் நோக்கில் கிரேட் நிகோபாா் திட்டம் குறித்து மத்திய அரசு 3 நாள்களுக்குப் பின் செய்திக் குறிப்பை வெளியிட்டது. அதில் அந்தமான்-நிகோபாரில் வசிக்கும் உள்ளூா் மக்கள், சுற்றுச்சூழல் ஆா்வலா்கள், கல்வியாளா்கள், சிவில் சமூகத்தினா், நிபுணா்கள் ஆகியோா் கிரேட் நிகோபாா் திட்டம் குறித்து சுமத்திய குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உரிய விளக்கமளிக்கப்படவில்லை.

இத்திட்டத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து ஏற்கெனவே மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத் துறை அமைச்சருக்கு 2024, செப்டம்பா் 10 மற்றும் செப்டம்பா் 27 ஆகிய தேதிகளில் கடிதம் அனுப்பியுள்ளேன்.

கிரேட் நிகோபாா் திட்டத்துக்கு அந்த தீவில் உள்ள 1.82 சதவீத நிலப்பரப்பு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படவுள்ளதாக மத்திய அரசு கூறியது தவறு. நிகோபாரின் இயற்கை சூழலை முற்றிலுமாக புறந்தள்ளி இத்திட்டத்தை நிறைவேற்ற மத்திய அரசு முனைப்புக் காட்டுகிறது.

அந்தமான்-நிகோபாரின் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் தனியாக கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும். அவற்றை மேம்பாட்டுத் திட்டத்தோடு இணைக்கக் கூடாது என முன்னாள் ராணுவத் தலைமைத் தளபதி அருண் பிரகாஷ் தெரிவித்துள்ளாா்.

எனவே, சுற்றுச்சூழலில் தொடங்கி நாட்டின் பாதுகாப்பு காரணங்கள் வரை கிரேட் நிகோபாா் திட்டத்தில் பல்வேறு முரண்பாடுகள் நிலவுகின்றன. இதுதொடா்பாக நாடாளுமன்றத்தில் விவாதம் நடத்துவதே சரியாக இருக்கும்’ எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

தொடர்புடையது

கிரேட் நிகோபார் என்பது திட்டமல்ல; மிகக் கொடிய குற்றம்! ராகுல் காந்தி

கிரேட் நிகோபார் என்பது திட்டமல்ல; மிகக் கொடிய குற்றம்! ராகுல் காந்தி

தொகுதி மறுசீரமைப்பு, மத்திய அரசின் பாரபட்சமான நடவடிக்கை: விஜய் கண்டனம்!

தொகுதி மறுசீரமைப்பு, மத்திய அரசின் பாரபட்சமான நடவடிக்கை: விஜய் கண்டனம்!

ஓபிசி மகளிருக்கு நாடாளுமன்றத்தில் இடஒதுக்கீட்டை மறுப்பதே ஆளும் பாஜக அரசின் மறைமுக திட்டம்: மாணிக்கம் தாகூா் குற்றச்சாட்டு

ஓபிசி மகளிருக்கு நாடாளுமன்றத்தில் இடஒதுக்கீட்டை மறுப்பதே ஆளும் பாஜக அரசின் மறைமுக திட்டம்: மாணிக்கம் தாகூா் குற்றச்சாட்டு

பொதுத்துறை வங்கிகளை இணைக்கும் திட்டம் இல்லை: நாடாளுமன்றத்தில் அரசு தகவல்

பொதுத்துறை வங்கிகளை இணைக்கும் திட்டம் இல்லை: நாடாளுமன்றத்தில் அரசு தகவல்

வீடியோக்கள்

சிங் கீதம் டீசர்!
வீடியோக்கள்

சிங் கீதம் டீசர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
வீடியோக்கள்

அம்மா அம்மாதான் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK
வீடியோக்கள்

தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |
வீடியோக்கள்

பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு