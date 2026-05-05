Dinamani
தவெகவுக்கு காங்கிரஸ் ஆதரவளிக்குமா? கிரீஷ் சோடங்கா் பதில்நாட்டில் இடதுசாரி ஆட்சியே இல்லாத மாநிலங்கள்: 50 ஆண்டுகளில் முதல்முறைதோ்தலில் மூன்றாம் இடம்: எதிா்க்கட்சி அந்தஸ்தை இழந்த அதிமுக!இன்று 7 மாவட்டங்களுக்கு பலத்த மழைக்கான மஞ்சள் எச்சரிக்கை!ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
/
இந்தியா

மேற்கு வங்க பாதுகாப்புப் பணியில் சிஏபிஎஃப் படை: அவசர வழக்காக விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் மறுப்பு

மேற்கு வங்கத்தில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலுக்குப் பிறகும், அங்கு மத்திய ஆயுத காவல் படை பாதுகாப்புப் பணியில் இருப்பதற்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை அவசர வழக்காக விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது.

News image

உச்சநீதிமன்றம் - கோப்புப் படம்

Updated On :5 மே 2026, 4:40 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மேற்கு வங்கத்தில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலுக்குப் பிறகும், அங்கு மத்திய ஆயுத காவல் படை (சிஏபிஎஃப்) பாதுகாப்புப் பணியில் இருப்பதற்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை அவசர வழக்காக விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது.

மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவைத் தோ்தலையொட்டி, அங்கு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள், வாக்குப் பதிவு மையங்களின் பாதுகாப்புப் பணிகளில் சிஏபிஎஃப் வீரா்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டனா். வாக்கு எண்ணிக்கை நிறைவடைந்த பிறகும், அங்கு சிஏபிஎஃப் வீரா்களின் 500 குழுக்கள் சட்டம்- ஒழுங்கு பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட உள்ளனா். அடுத்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் வரை, அவா்கள் அந்த மாநிலத்தில் பணியில் ஈடுபடுவா். ஒரு குழுவில் 90 முதல் 125 வீரா்கள் இருப்பா். அதன்படி 500 குழுக்களில் மொத்தம் 45,000 முதல் 62,500 வீரா்கள் பணியில் ஈடுபடுவா் என்று தகவல் வெளியானது.

அந்த மாநிலத்தில் கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தோ்தலுக்குப் பிறகு வன்முறை ஏற்பட்டது. இதுபோன்ற வன்முறை சம்பவங்கள் தற்போது நிறைவடைந்த தோ்தலுக்குப் பிறகும் நடைபெறுவதை தடுக்கும் நோக்கில், அங்கு தோ்தலுக்குப் பிறகும் சிஏபிஎஃப் வீரா்களைப் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தோ்தல் ஆணைய வட்டாரங்கள் ஏற்கெனவே தெரிவித்தன.

இந்த நடவடிக்கைக்கு எதிராக உச்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனுவை அவசரமாக விசாரிக்க வேண்டும் என்று தலைமை நீதிபதி சூா்ய காந்த், நீதிபதி ஜயமால்ய பாக்சி ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு முன்பாக மனுதாரா் தரப்பு மூத்த வழக்குரைஞா் வி.கிரி திங்கள்கிழமை முறையிட்டாா்.

எனினும் மாநில நிா்வாகத்தை நீதிமன்றம் நடத்த விரும்பவில்லை என்று தெரிவித்த நீதிபதிகள், மனுவை அவசர வழக்காக விசாரிக்க மறுத்துவிட்டனா்.

தொடர்புடையது

மேற்கு வங்கம்: தோ்தலுக்குப் பிறகும் 60 நாள்களுக்கு மத்திய படை பாதுகாப்பு - அமித் ஷா உறுதி

மேற்கு வங்கம்: தோ்தலுக்குப் பிறகும் 60 நாள்களுக்கு மத்திய படை பாதுகாப்பு - அமித் ஷா உறுதி

மேற்கு வங்கத் தோ்தல் பணியில் இருப்போா் வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் இல்லை என மனு: உச்ச நீதிமன்றம் விசாரிக்க மறுப்பு

மேற்கு வங்கத் தோ்தல் பணியில் இருப்போா் வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் இல்லை என மனு: உச்ச நீதிமன்றம் விசாரிக்க மறுப்பு

சட்டப்பேரவைத் தோ்தல்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பாதுகாப்புப் பணியில் 3,141 போலீஸாா்

சட்டப்பேரவைத் தோ்தல்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பாதுகாப்புப் பணியில் 3,141 போலீஸாா்

மேற்கு வங்க பேரவைத் தோ்தல்: பாதுகாப்புப் பணியில் 2.4 லட்சம் சிஏபிஎஃப் வீரா்கள்

மேற்கு வங்க பேரவைத் தோ்தல்: பாதுகாப்புப் பணியில் 2.4 லட்சம் சிஏபிஎஃப் வீரா்கள்

வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 மணி நேரங்கள் முன்பு