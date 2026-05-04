மேற்கு வங்கத்தில் திரிணமூல் - பாஜக இடையே கடும் போட்டி! யார் முன்னிலை?

மேற்கு வங்கத்தில் திரிணமூல் - பாஜக இடையே கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது.
294 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளைக் கொண்ட மேற்கு வங்கத்தில் முதல்கட்டமாக 152 தொகுதிகளுக்கு ஏப். 23 ஆம் தேதியும் இரண்டாம் கட்டமாக 142 தொகுதிகளுக்கு ஏப். 29 ஆம் தேதியும் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது.
இதில் காலை 9 மணி நிலவரப்படி பாஜக முன்னிலை பெற்று வருகிறது.
பாஜக - 113, திரிணமூல் காங்கிரஸ் - 100, காங்கிரஸ் - 2 தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்று வருகிறது.
பவானிபூர் தொகுதியில் முதல்வர் மமதா பானர்ஜி பின்னடைவைச் சந்தித்து வருகிறார்.
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சுவேந்து அதிகாரி பவானிபூர் மற்றும் நந்திகிராம் தொகுதியில் முன்னிலை வகித்து வருகிறார்.
