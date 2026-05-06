Dinamani
மே 8-இல் 19 மாவட்டங்களுக்கு பலத்த மழை எச்சரிக்கை!பிளஸ் 2 தோ்வு முடிவுகள் தாமதமாக வாய்ப்பு?தேர்தல் நடைமுறை விதிகள் இன்று மாலையுடன் நிறைவு!2025-26 நிதியாண்டில் நேரடி வரி வசூல் ரூ. 23.40 லட்சம் கோடி!அமெரிக்காவில் இந்திய முதலீடுகள் அதிகரிப்பு!
/
இந்தியா

மேற்கு வங்க வெற்றி: பிரதமா் மோடிக்கு டிரம்ப் வாழ்த்து

மேற்கு வங்க பேரவைத் தோ்தலில் திரிணமூல் காங்கிரஸை வீழ்த்தி பாஜக வெற்றிபெற்றதையடுத்து பிரதமா் மோடிக்கு அமெரிக்க அதிபா் டிரம்ப் வாழ்த்து

News image

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் - பிரதமர் நரேந்திர மோடி - கோப்புப் படம்

Updated On :6 மே 2026, 2:24 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மேற்கு வங்க சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் திரிணமூல் காங்கிரஸை வீழ்த்தி பாஜக வெற்றிபெற்றதையடுத்து பிரதமா் நரேந்திர மோடிக்கு அமெரிக்க அதிபா் டிரம்ப் செவ்வாய்க்கிழமை வாழ்த்து தெரிவித்தாா்.

இதுதொடா்பாக அமெரிக்க வெள்ளை மாளிகை செய்தித் தொடா்பாளா் குஷ் தேசாய் பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்துக்கு அளித்த பேட்டியில், ‘கடந்த மாதம் தொலைபேசி உரையாடலின்போது பிரதமா் மோடியிடம் அவா் இந்தியாவுக்கு தலைமையாக கிடைத்தது பெரும் அதிருஷ்டம் என அமெரிக்க அதிபா் டிரம்ப் கூறினாா்.

இந்நிலையில், அண்மையில் மேற்கு வங்கத்தில் வரலாற்று வெற்றியை பதிவு செய்த பிரதமா் மோடிக்கு அதிபா் டிரம்ப் வாழ்த்து தெரிவித்தாா்’ என்றாா்.

மேற்கு வங்கத்தில் 293 தொகுதிகளுக்கு நடத்தப்பட்ட பேரவைத் தோ்தலில் 207 தொகுதிகளில் பாஜக அமோக வெற்றிபெற்று 15 ஆண்டுகால திரிணமூல் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தது.

தொடர்புடையது

வளா்ச்சியடைந்த புதுச்சேரியைக் கட்டமைக்க உறுதியாக உள்ளோம்: பிரதமா் மோடிக்கு முதல்வா் ரங்கசாமி கடிதம்

வளா்ச்சியடைந்த புதுச்சேரியைக் கட்டமைக்க உறுதியாக உள்ளோம்: பிரதமா் மோடிக்கு முதல்வா் ரங்கசாமி கடிதம்

பாஜகவின் வெற்றியையே மேற்கு வங்க மனநிலை காட்டுகிறது: பிரதமா்

பாஜகவின் வெற்றியையே மேற்கு வங்க மனநிலை காட்டுகிறது: பிரதமா்

திரிணமூல் காங்கிரஸ் நிலைகுலைந்துவிட்டது: பிரதமா் மோடி

திரிணமூல் காங்கிரஸ் நிலைகுலைந்துவிட்டது: பிரதமா் மோடி

நண்பா் மோடியுடன் கலந்துரையாடல் வெகுசிறப்பாக அமைந்தது: அமெரிக்க அதிபா் டிரம்ப் கருத்து

நண்பா் மோடியுடன் கலந்துரையாடல் வெகுசிறப்பாக அமைந்தது: அமெரிக்க அதிபா் டிரம்ப் கருத்து

வீடியோக்கள்

விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
வீடியோக்கள்

கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM
வீடியோக்கள்

தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
வீடியோக்கள்

தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு