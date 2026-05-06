மேற்கு வங்க சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் திரிணமூல் காங்கிரஸை வீழ்த்தி பாஜக வெற்றிபெற்றதையடுத்து பிரதமா் நரேந்திர மோடிக்கு அமெரிக்க அதிபா் டிரம்ப் செவ்வாய்க்கிழமை வாழ்த்து தெரிவித்தாா்.
இதுதொடா்பாக அமெரிக்க வெள்ளை மாளிகை செய்தித் தொடா்பாளா் குஷ் தேசாய் பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்துக்கு அளித்த பேட்டியில், ‘கடந்த மாதம் தொலைபேசி உரையாடலின்போது பிரதமா் மோடியிடம் அவா் இந்தியாவுக்கு தலைமையாக கிடைத்தது பெரும் அதிருஷ்டம் என அமெரிக்க அதிபா் டிரம்ப் கூறினாா்.
இந்நிலையில், அண்மையில் மேற்கு வங்கத்தில் வரலாற்று வெற்றியை பதிவு செய்த பிரதமா் மோடிக்கு அதிபா் டிரம்ப் வாழ்த்து தெரிவித்தாா்’ என்றாா்.
மேற்கு வங்கத்தில் 293 தொகுதிகளுக்கு நடத்தப்பட்ட பேரவைத் தோ்தலில் 207 தொகுதிகளில் பாஜக அமோக வெற்றிபெற்று 15 ஆண்டுகால திரிணமூல் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தது.
