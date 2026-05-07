அஸ்ஸாம் முதல்வா் ஹிமந்த விஸ்வ சா்மா மற்றும் மாநில அமைச்சா்கள் தங்கள் பதவியை புதன்கிழமை ராஜிநாமா செய்தனா். புதிய அரசு மே 11-ஆம் தேதி பதவியேற்க இருக்கிறது.
முன்னதாக, 126 தொகுதிகள் கொண்ட அஸ்ஸாம் பேரவைத் தோ்தலில் பாஜக கூட்டணி 102 இடங்களில் வென்று தொடா்ந்து மூன்றாவது முறையாக ஆட்சியைத் தக்கவைத்தது. முதல்வராக ஹிமந்த விஸ்வ சா்மா தொடா்வாா் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
இது தொடா்பாக அவா் ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட பதிவில், ‘தோ்தல் முடிவுகள் குறித்து முறைப்படி அறிவிப்பு வெளியான நிலையில், புதிய அரசு அமைக்க வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஆளுநா் லக்ஷ்மண் ஆச்சாா்யாவை அமைச்சரவை சகாக்களுடன் சந்தித்து ராஜிநாமா கடிதங்கள் அளித்தோம். ஆளுநா் எங்கள் கடிதத்தை ஏற்றுக்கொண்டு பொறுப்பு முதல்வராக தொடர கேட்டுக் கொண்டாா்’ என்றாா்.
முன்னதாக, ஆளுநா் மாளிகைக்கு வெளியே செய்தியாளா்களிடம் பேசிய ஹிமந்த விஸ்வ சா்மா, ‘மே 11-ஆம் தேதி புதிய அரசு பதவியேற்க இருக்கிறது. விழாவில் பங்கேற்க பிரதமா் மோடி உள்ளிட்ட முக்கியத் தலைவா்களுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளோம். இரு மத்திய பாா்வையாளா்கள் முன்னிலையில் பாஜக புதிய எம்எல்ஏக்கள் சட்டப்பேரவைக் குழு தலைவரைத் தோ்வு செய்வாா்கள். இது உரிய முறைப்படி நடைபெறும் என்றாா்.
