Dinamani
பி.எம்.ஸ்ரீ திட்டத்தில் இணைய தமிழக அரசுக்கு மத்திய அரசு கடிதம் மம்தாவை எதிா்த்து வெற்றிபெற்ற பாஜக வேட்பாளரின் உதவியாளா் சுட்டுக்கொலை இறுதிக்கட்டத்தை எட்டும் அமெரிக்கா-ஈரான் பேச்சு விஜய் மீதான பண முறைகேடு வழக்கு: பட்டியலிட உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு ரசாயன ஆயுதம் மூலம் மக்களைக் கொல்ல சதி: மருத்துவா் உள்பட 3 போ் மீது குற்றப்பத்திரிகை
/
இந்தியா

இந்தியா-சுரிநாம் உறவு குடும்பப் பிணைப்பில் வேரூன்றியுள்ளது: அமைச்சர் ஜெய்சங்கர்

இந்தியா-சுரிநாம் உறவு குடும்பப் பிணைப்பில் வேரூன்றியுள்ளதாக வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

News image
Updated On :7 மே 2026, 5:46 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இந்தியா-சுரிநாம் உறவு குடும்பப் பிணைப்பில் வேரூன்றியுள்ளதாக வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

ஒன்பது நாள் பயணமாக கரீபியன் நாடுகளான ஜமைக்கா, சுரிநாம், டிரினிடாட் - டொபேகோவுக்கு பயணம் மேற்கொண்டிருக்கும் இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர், முதலில் ஜமைக்கா சென்றார். இதைத் தொடர்ந்து அவர் புதன்கிழமை சுரிநாம் சென்றடைந்தார்.

அந்நாட்டு நாளிதழில் அவர் எழுதிய கட்டுரையில், "இந்தியா-சுரிநாம் இடையிலான உறவு உள்கட்டமைப்பு, வர்த்தகம், பண்பாட்டுத் தொடர்புகளை உள்ளடக்கிய வலுவான, பன்முகத்தன்மை கொண்ட உறவாக விரிவடைந்துள்ளது.

சுரிநாமில் பல வளர்ச்சித் திட்டங்கள் இந்தியாவின் கடனுதவியுடன் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன. சுரிநாமின் உணவுப் பாதுகாப்புக்காக கடந்த ஆண்டு 10 மில்லியன் டாலர் (சுமார் ரூ.94.32 கோடி) மதிப்பு கொண்ட 425 மெட்ரிக் டன் உணவுப் பொருள்களை இந்தியா விநியோகித்தது.

ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் சீர்திருத்தம் உள்பட பல விவகாரங்களில் இந்தியா-சுரிநாமின் நிலைப்பாடு ஒன்றாகவே இருந்துள்ளது.

சுரிநாமை தொலைதூரத்தில் உள்ள கூட்டாளியாக இந்தியா பார்க்கவில்லை. மாறாக, சுரிநாமை தனது குடும்பமாக இந்தியா பார்க்கிறது. இந்தியா-சுரிநாம் உறவு குடும்பப் பிணைப்பில் வேரூன்றியுள்ளது' என்று தெரிவித்துள்ளார்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ஈரானிய அமைச்சர் அராக்சியுடன் மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் உரையாடல்!

ஈரானிய அமைச்சர் அராக்சியுடன் மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் உரையாடல்!

இந்தியா வருகிறார் அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் ரூபியோ!

இந்தியா வருகிறார் அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் ரூபியோ!

பிரான்ஸ் அதிபர் மேக்ரானுடன் மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் சந்திப்பு!

பிரான்ஸ் அதிபர் மேக்ரானுடன் மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் சந்திப்பு!

அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் சந்திப்பு!

அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் சந்திப்பு!

வீடியோக்கள்

29 பட டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

29 பட டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | தவெகவின் பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் என்ன தேவை? | News and Views | Epi - 31 |
வீடியோக்கள்

Podcast | தவெகவின் பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் என்ன தேவை? | News and Views | Epi - 31 |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
இண்டியா கூட்டணியில் தவெக சேர்ந்தால்...: கனிமொழி சோமு Exclusive
வீடியோக்கள்

இண்டியா கூட்டணியில் தவெக சேர்ந்தால்...: கனிமொழி சோமு Exclusive

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
பிளே ஆஃப் சுற்று: சிஎஸ்கே என்ன செய்ய வேண்டும்? | Chennai Super Kings |
வீடியோக்கள்

பிளே ஆஃப் சுற்று: சிஎஸ்கே என்ன செய்ய வேண்டும்? | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு