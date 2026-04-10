இந்தியா வருகிறார் அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் ரூபியோ!

அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ இந்தியா வருவது குறித்து...

அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ... - (கோப்புப் படம்)

Updated On :10 ஏப்ரல் 2026, 4:18 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ வரும் மே மாதம் இந்தியா வருகிறார் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மத்திய வெளியுறவுச் செயலாளர் விக்ரம் மிஸ்ரி அரசு முறைப் பயணமாக வியாழக்கிழமை (ஏப். 9) அன்று அமெரிக்காவுக்குச் சென்றுள்ளார். அவரின் இந்த 3 நாள் பயணத்தின் முதல் நாளில் அமெரிக்க அதிபரின் வெள்ளை மாளிகை அதிகாரிகளை அவர் நேரில் சந்தித்துள்ளார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, விக்ரம் மிஸ்ரி அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோவை சந்தித்து உரையாடியுள்ளார். இந்தச் சந்திப்பில், வர்த்தகம், தாதுக்கள், பாதுகாப்பு ஆகிய துறைகளில் இருநாடுகள் இடையிலான உறவுகள் குறித்த முக்கிய பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்றுள்ளன.

இந்தச் சந்திப்பில் இடம்பெற்ற இந்தியாவுக்கான அமெரிக்க தூதர் செரிஜியோ கோர், அமைச்சர் ரூபியோ வரும் மே மாதம் இந்தியாவுக்குப் பயணம் மேற்கொள்வார் என தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார். இருப்பினும், இதுகுறித்த முழுமையான தகவல் வெளியிடப்படவில்லை.

ஏற்கெனவே, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் 2026 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவுக்கு அரசு முறைப் பயணம் மேற்கொள்வேன் என அறிவித்துள்ளார். இதையடுத்து, அமைச்சர் ரூபியோவின் இந்திய பயணம் டிரம்ப்பின் பயணத்துக்கான முன்னேற்பாடாக இருக்கக் கூடும் எனக் கருதப்படுகிறது.

முன்னதாக, ஈரானுடன் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தைகளை மேற்கொள்ள அமெரிக்க துணை அதிபர் ஜே.டி. வான்ஸ் தலைமையிலான குழுவினர் பாகிஸ்தான் சென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

It has been reported that US Secretary of State Marco Rubio will visit India this coming May.

அமெரிக்க தாக்குதலில் காயமடைந்த ஈரானின் முன்னாள் வெளியுறவு அமைச்சர் பலி!

அமெரிக்க தாக்குதலில் காயமடைந்த ஈரானின் முன்னாள் வெளியுறவு அமைச்சர் பலி!

ஈரானின் ஏவுகணைகள் ஐரோப்பிய நாடுகளைத் தாக்கக் கூடும்! - அமெரிக்கா எச்சரிக்கை!

ஈரானின் ஏவுகணைகள் ஐரோப்பிய நாடுகளைத் தாக்கக் கூடும்! - அமெரிக்கா எச்சரிக்கை!

அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் சந்திப்பு!

அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் சந்திப்பு!

உக்ரைனுக்கு விரைவில் நல்ல செய்தி! ஸெலென்ஸ்கி - அமெரிக்க அமைச்சர் சந்திப்பின் பின்னணி

உக்ரைனுக்கு விரைவில் நல்ல செய்தி! ஸெலென்ஸ்கி - அமெரிக்க அமைச்சர் சந்திப்பின் பின்னணி

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |

தினமணி செய்திச் சேவை

LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty
LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!

தினமணி செய்திச் சேவை

