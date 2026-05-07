Dinamani
காங்கிரஸ் கட்சிக்கு திமுக கண்டனம்!பாஜகவின் ஏஜென்ட் ஆளுநர்; விஜய் பதவியேற்க அழைத்திருக்க வேண்டும் - கபில் சிபல்திமுக எம்எல்ஏக்களுடன் மு.க. ஸ்டாலின் ஆலோசனை!கேரளத்தின் புதிய முதல்வர் யார்? காங்கிரஸ் தலைமைக்கு அதிகாரம் அளிப்பு!ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு கோரிய தவெக அழைப்பை மீண்டும் நிராகரித்த ஐஎம்யுஎல்! தொங்கு சட்டப்பேரவை என்பது என்ன? இதற்கு முன் தமிழகத்தில் நேரிட்டிருக்கிறதா?ராயபுரத்தில் வென்ற தவெகவின் ஆட்டோ இல்லாத ஆட்டோ ஓட்டுநர்!திமுக - அதிமுக கூட்டணி என்பது பரவிய வதந்தியா? பரப்பப்பட்டதா?ஆட்சியமைக்க அழைக்கப்படுவாரா விஜய்? ஆளுநர் மாளிகை விளக்கம்தவெகவை ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைத்திருக்க வேண்டும் : கபில் சிபல்அதிமுக எம்எல்ஏக்களைச் சந்திக்க புதுவை செல்கிறார் இபிஎஸ்! ஆளுநரிடம் அழைப்பில்லை! உச்சநீதிமன்றத்தில் முறையிட தவெக முடிவு!தவெக அலுவலகத்தில் எம்எல்ஏக்கள் அவசர ஆலோசனை!
/
உலகம்

டிரம்ப்பின் விமர்சனங்களுக்கு இடையே..! போப் 14-ம் லியோவை சந்தித்த அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர்!

அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ போப் 14 ஆம் லியோவை சந்தித்தது குறித்து...

News image

போப் 14-ம் லியோவுடன் அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ சந்திப்பு... - AP

Updated On :7 மே 2026, 5:57 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ வாடிகன் நகரத்தில் போப் பதினான்காம் லியோவை சந்தித்து உரையாடியுள்ளார்.

அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் ரூபியோ வாடிகன் நகரம் மற்றும் இத்தாலி நாட்டுக்கு அரசு முறைப் பயணமாக இன்று (மே 7) சென்றுள்ளார்.

இந்தப் பயணத்தில், வாடிகன் நகர தலைவரும், கத்தோலிக்க திருச்சபையின் தலைமை மதகுருவுமான போப் 14-ம் லியோவை அவர் நேரில் சந்தித்து உரையாடியுள்ளார். இந்தச் சந்திப்பில், இருவரும் தங்களுக்குள் பரிசுகளைப் பரிமாறிக்கொண்டனர்.

ஏற்கெனவே, போப் லியோவை அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் காட்டமாக விமர்சித்திருந்த நிலையில், இந்தச் சந்திப்பு, இருதரப்புக்கும் இடையேயான உறவுகளை மேம்படுத்தும் முயற்சியாகக் கருதப்படுகிறது.

இதனைத் தொடர்ந்து, இத்தாலி பிரதமர் ஜியார்ஜியா மெலோனி மற்றும் வெளியுறவு அமைச்சர் அண்டோனியோ தஜானி ஆகியோரை ரூபியோ வரும் வெள்ளிக்கிழமை சந்திக்கவுள்ளார்.

அதிபர் டிரம்ப்பின் விமர்சனங்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போப் லியோவுக்கு ஆதரவான நிலைப்பாட்டை இத்தாலி அரசு கொண்டுள்ளது. இதனால், அமெரிக்க அமைச்சர் ரூபியோவின் இத்தாலி மற்றும் வாடிகன் நகர பயணம் சர்வதேச அளவில் கவனம் ஈர்த்துள்ளது.

முன்னதாக, ஈரான் மீதான போரைக் கண்டித்து, போர் தொடுப்பவர்களின் பிரார்த்தனைகளை கடவுள் ஏற்க மாட்டார் என அதிபர் டிரம்ப்பை போப் லியோ விமர்சித்திருந்தார்.

அதற்கு, தன்னை இயேசு கிறிஸ்துவாகச் சித்தரித்து செய்யறிவால் உருவாக்கப்பட்ட புகைப்படத்தை அதிபர் டிரம்ப் வெளியிட்டிருந்தது பல்வேறு தரப்பினரிடம் கண்டனங்களைப் பெற்றது.

மேலும், போப் லியோவுக்கு எதிரான கருத்துகளுக்கு அதிபர் டிரம்ப் மன்னிப்பு கேட்க தொடர்ந்து மறுப்பு தெரிவித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

US Secretary of State Marco Rubio travels to Vatican City to meet Pope Leo XIV.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

டிரம்ப்புடன் விவாதிக்க விருப்பமில்லை: போப் லியோ

டிரம்ப்புடன் விவாதிக்க விருப்பமில்லை: போப் லியோ

இந்தியா வருகிறார் அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் ரூபியோ!

இந்தியா வருகிறார் அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் ரூபியோ!

ஈரானின் ஏவுகணைகள் ஐரோப்பிய நாடுகளைத் தாக்கக் கூடும்! - அமெரிக்கா எச்சரிக்கை!

ஈரானின் ஏவுகணைகள் ஐரோப்பிய நாடுகளைத் தாக்கக் கூடும்! - அமெரிக்கா எச்சரிக்கை!

அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் சந்திப்பு!

அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் சந்திப்பு!

வீடியோக்கள்

சட்டப்படி ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்! தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி | TVK | DMK
வீடியோக்கள்

சட்டப்படி ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்! தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி | TVK | DMK

தினமணி செய்திச் சேவை

43 நிமிடங்கள் முன்பு
தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK
வீடியோக்கள்

தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
ஆர். பி. செளத்ரிக்கு அஞ்சலி செலுத்தியபின் Rajinikanth பேட்டி!
வீடியோக்கள்

ஆர். பி. செளத்ரிக்கு அஞ்சலி செலுத்தியபின் Rajinikanth பேட்டி!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
29 பட டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

29 பட டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு