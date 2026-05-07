புதுவை செல்கிறார் இபிஎஸ்! அதிமுக எம்எல்ஏக்களுடன் ஆலோசனை நடத்த திட்டம்!

புதுவையில் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ள அதிமுக எம்எல்ஏக்களைச் சந்திக்க கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி சென்னையில் இருந்து புதுவைக்கு புறப்பட்டுச் சென்றார்.
நடந்து முடிந்த தமிழக தேர்தலில் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற தவெக, ஆட்சி அமைக்க பிற கட்சிகளின் ஆதரவு தேவைப்படும் நிலையில், திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ் (5 எம்எல்ஏக்கள்) முதல் கட்சியாக நேற்று தவெகவுடனான புதிய கூட்டணியை அறிவித்தது.
எனினும் மேலும் சில கட்சிகளின் ஆதரவு தேவைப்படுவதால் விஜய் ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. விஜய் இரண்டாவது முறையாக ஆளுநரை இன்று சந்தித்தபோது போதிய எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு கடிதத்தை விஜய்யிடம் ஆளுநர் கேட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
அந்தவகையில் விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் ஆதரவை தவெக கோரியுள்ளது.
இதனிடையே அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் அனைவரும் புதுவையில் ஒரு சொகுசு விடுதியில் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளனர். தமிழக அரசியல் நிலவரம் குறித்து அதிமுக ஆலோசனை மேற்கொண்ட நிலையில் தற்போது அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி புதுவை புறப்பட்டுச் சென்றுள்ளார். அதிமுக எம்எல்ஏக்களைச் சந்தித்து அவர் ஆலோசனை மேற்கொள்ளவிருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Edappadi palanisamy meets ADMK MLAs in puducherry
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
எடப்பாடியில் குடும்பத்தினருடன் சென்று வாக்களித்தார் இபிஎஸ்!
தில்லியின் அடிமை இபிஎஸ்: உதயநிதி கடும் தாக்கு
எடப்பாடி பழனிசாமி வேட்புமனு தாக்கல்! | EPS | ADMK | NDA
மக்கள் மீண்டும் ஏமாற மாட்டார்கள்: திமுக அறிக்கையை விமர்சித்த இபிஎஸ்!
வீடியோக்கள்
தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ஆர். பி. செளத்ரிக்கு அஞ்சலி செலுத்தியபின் Rajinikanth பேட்டி!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
29 பட டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | தவெகவின் பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் என்ன தேவை? | News and Views | Epi - 31 |
தினமணி செய்திச் சேவை