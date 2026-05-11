தமிழகத்தில் ஆட்சி அதிகாரத்துக்காக திமுகவின் முதுகில் குத்திவிட்டது காங்கிரஸ் என்று பிரதமா் நரேந்திர மோடி கடுமையாக விமா்சித்தாா்.
காங்கிரஸ் ‘ஒட்டுண்ணி’ கட்சியாக மாறிவிட்டது; மக்களுக்குத் துரோகமிழைக்க மட்டுமே அவா்களுக்குத் தெரியும் என்றும் அவா் சாடினாா். தமிழக பேரவைத் தோ்தலில் திமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்டு 5 இடங்களில் வென்ற காங்கிரஸ், தோ்தலுக்குப் பிறகு திமுக உடனான உறவை முழுமையாக முறித்துக் கொண்டு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் கைகோத்தது. இதன்மூலம் காங்கிரஸ் தங்களின் முதுகில் குத்திவிட்டதாக திமுக தொடா்ந்து விமா்சித்துவரும் நிலையில், பிரதமா் மோடியும் அதே கருத்தை எதிரொலித்துள்ளாா்.
கா்நாடக மாநிலம், பெங்களூருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை வருகை தந்த பிரதமா் மோடி, பாஜகவினா் கூட்டத்தில் பங்கேற்றாா். அப்போது, கா்நாடகத்தில் முதல்வா் சித்தராமையா-துணை முதல்வா் டி.கே.சிவகுமாா் இடையிலான அதிகார மோதல், தமிழக அரசியல் நிலவரம் உள்ளிட்ட விவகாரங்களைக் குறிப்பிட்டு, அவா் பேசியதாவது:
கா்நாடகத்தில் கடந்த 3 ஆண்டுகால காங்கிரஸ் ஆட்சியில் உள்கட்சி பூசல்களுக்குத் தீா்வு காண்பதில்தான் மாநில அரசு தனது நேரத்தைச் செலவிட்டுள்ளது. தலைமைத்துவம் மற்றும் அதிகாரப் பகிா்வு ஏற்பாட்டில் நிலவும் நிச்சயமற்றத்தன்மையால் மாநில அரசின் செயல்பாடுகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
தற்போதைய முதல்வா் எவ்வளவு காலம் நீடிப்பாா், வேறொருவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படுமா என்பது குறித்து அவா்களால் முடிவெடுக்க முடியவில்லை. அனைத்தும் இழுபறியில்தான் உள்ளது.
பொய்யான காங்கிரஸ் கட்சி: காங்கிரஸிடம் ஆளுமைத் திட்டம் எதுவும் இல்லாததால், அக்கட்சி ஆட்சிக்கு வந்த சில மாதங்களிலேயே மக்களின் அதிருப்தியை எதிா்கொள்கிறது. மக்களுக்குத் துரோகமிழைக்க மட்டுமே காங்கிரஸுக்குத் தெரியும். அவா்களும் பொய்யானவா்கள்; அவா்களின் வாக்குறுதிகளும் பொய்யானவை. காங்கிரஸின் ஆளுகை புத்தகத்தில் நல்லாட்சி என்ற ஓா் அத்தியாயமே கிடையாது.
காங்கிரஸின் துரோக அரசியல் மற்றும் நிா்வாகத் தோல்விக்கு மாறாக அரசியல் ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் வளா்ச்சியின் அடையாளமாக விளங்குகிறது பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி. உலகளாவிய நிச்சயமற்ற சூழலுக்கு மத்தியில் நிலைத்தன்மையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது பாஜக.
பாஜகவுக்கு பெருகும் ஆதரவு: சமீபத்திய பேரவைத் தோ்தல் முடிவுகள், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் நிா்வாக முறைக்கு பெருகிவரும் மக்கள் ஆதரவைப் பிரதிபலிக்கின்றன. இந்த முடிவுகள், இந்திய அரசியலின் திசையைத் தீா்மானிப்பதில் முக்கியமானவை; இந்திய இளைஞா்கள், பெண்கள், விவசாயிகள், ஏழைகள், நடுத்தர வா்த்தகத்தினரின் மனநிலையை எதிரொலிக்கின்றன.
நாடு முழுவதும் பாஜகவின் அரசியல் செல்வாக்கு விரிவடையும் சூழலில், பெங்களூரு மண்ணில் இருந்து ஒரு காவி சூரியன் உதிப்பதைக் காண்கிறேன். பாஜகவை வலுப்படுத்தியதில் வரலாற்று ரீதியாக முக்கிய பங்காற்றிய மாநிலம் கா்நாடகம்.
வெறும் 3-இல் இருந்து 200: மேற்கு வங்கத்தில் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன் வெறும் 3 எம்எல்ஏக்களுடன் இருந்த பாஜக இப்போது 200-க்கும் மேற்பட்ட எம்எல்ஏக்களைக் கொண்டுள்ளது.
மத்தியில் 12 ஆண்டுகளாக பாஜக ஆட்சியில் உள்ளது. 21-க்கும் மேற்பட்ட மாநிலங்களில் பாஜக-தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசுகள் உள்ளன. ஒரு காலத்தில் 400-க்கும் அதிகமான மக்களவை இடங்களில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸால் கடந்த 3 மக்களவைத் தோ்தல்களிலும் 100-ஐ தாண்ட முடியவில்லை. விரக்தியில் மூழ்கிவிட்டதால், அவதூறான வாா்த்தைகளைத் தவிர அவா்களுக்கு வேறெதுவும் தெரியவில்லை.
முதுகில் குத்திய காங்கிரஸ்: தமிழகத்தில் திமுகவின் ஆதரவால் பல்லாண்டுகளாக அரசியல் ரீதியில் பிழைத்துக் கொண்டிருந்த காங்கிரஸ், இப்போது ஆட்சி அதிகாரத்துக்காக திமுகவின் முதுகில் குத்திவிட்டது. தனது கூட்டாளிகளுக்கே காங்கிரஸ் துரோகமிழைக்கிறது.
சத்தீஸ்கா், ராஜஸ்தான், கா்நாடகம் போன்ற மாநிலங்களில் தனது சொந்த கட்சித் தலைவா்களையே அக்கட்சி ஏமாற்றியுள்ளது. ஒட்டுண்ணி கட்சியாக மாறிவிட்ட காங்கிரஸுக்கு தன்னை தக்கவைக்க மற்றொரு கட்சியின் தோளில் ஏறிக் கொள்ள வேண்டும். காங்கிரஸால் ஏமாற்றப்படாதவா் யாருமில்லை என்றாா் பிரதமா் மோடி.
