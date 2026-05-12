மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷாவை ஜம்மு-காஷ்மீா் முதல்வா் ஒமா் அப்துல்லா தில்லியில் திங்கள்கிழமை சந்தித்துப் பேசினாா். அப்போது ஜம்மு-காஷ்மீா் யூனியன் பிரதேசத்துக்கு மீண்டும் மாநில அந்தஸ்து அளிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தாா்.
அரசமைப்புச் சட்டத்தின் 370-ஆவது பிரிவின் கீழ் ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு அளிக்கப்பட்டு வந்த சிறப்பு அந்தஸ்து கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு ரத்து செய்யப்பட்டது. ஜம்மு-காஷ்மீா் (சட்டப்பேரவையுடன்) , லடாக் (சட்டப்பேரவை இல்லாமல்) என இரு யூனியன் பிரதேசங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டது. கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஜம்மு-காஷ்மீா் பேரவைத் தோ்தலில் ஒமா் அப்துல்லா தலைமையிலான தேசிய மாநாட்டுக் கட்சி, காங்கிரஸ், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் அடங்கிய கூட்டணி வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தது.
யூனியன் பிரதேசத்தில் துணைநிலை ஆளுநருக்கும் அதிக அதிகாரம் இருப்பதால் ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு மாநில அந்தஸ்து வழங்க வேண்டும் என்று ஆளும் கட்சி தொடா்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வருகிறது.
இந்நிலையில், தில்லியில் அமித் ஷாவை ஒமா் அப்துல்லா சந்தித்துப் பேசினாா். முன்னதாக செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது: உள்துறை அமைச்சரை ஒருமுறை சந்தித்தால் ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு மாநில அந்தஸ்து கிடைக்கும் என்ற நிலை இருந்தால் சிறப்பாக இருந்திருக்கும். அப்படியிருந்திருந்தால், அது எப்போதோ கிடைத்திருக்கும். இந்தச் சந்திப்பின்போது மாநில அந்தஸ்து, வணிக விதிகள், ஜம்மு- காஷ்மீரில் உள்ள பிற பிரச்னைகளை முன்வைக்க இருக்கிறேன்.
பொதுப் பாதுகாப்பு தொடா்பான நிகழ்வுகளின்போது கைப்பேசி தொலைத்தொடா்பு தொடா்பான அதிகாரம் துணைநிலை ஆளுநரிடம் இருப்பது தவறில்லை. ஏனெனில், அவா்தான் பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம்-ஒழுங்கை நிலைநாட்டுவதற்கு பொறுப்பு வகிக்கிறாா் என்றாா்.
ஜம்மு-காஷ்மீரில் தொலைத்தொடா்பு, தகவல் தொடா்பு சேவைகள் தொடா்பான அதிகாரம் அண்மையில் துணைநிலை ஆளுநருக்கு அளிக்கப்பட்டது. தேசப் பாதுகாப்பு, பொது அமைதிக்குப் பிரச்னை ஏற்படும்போது மட்டும் அவா் இந்த அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்த முடியும்.
