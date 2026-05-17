Dinamani
கேரள சட்டப்பேரவையின் அமைச்சர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டார் முதல்வராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள வி.டி. சதீசன்மாஸ்கோவில் ட்ரோன் தாக்குதல்: இந்தியர் ஒருவர் பலி, 3 பேர் படுகாயம் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் கே. ராஜன் அடையாறு ஆற்றில் குதித்து தற்கொலை தமிழகத்தில் மே 23 வரை மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு!ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாக ராணுவ உபகரணங்கள்! தடை விதிக்கும் ஈரான்!நள்ளிரவில் ரஷியா மீது தாக்குதல் நடத்திய 500 உக்ரைன் ட்ரோன்கள்! உள்நோக்கத்தோடு அவதூறு பரப்புகிறார் அமைச்சர் கீர்த்தனா: தங்கம் தென்னரசு கண்டனம்நாட்டின் தொழில் துறை வளர்ச்சியில் குஜராத்திற்கு முக்கியப் பங்கு: அமித் ஷா
/
இந்தியா

கேரளத்திலும் கால் பதிக்கும் தவெக! திருச்சூரில் மாவட்ட அளவிலான முதல் கூட்டம்!

கேரளத்தில் தவெக சார்பில் மாவட்ட அளவிலான கூட்டம் நடைபெற்றது குறித்து...

News image

திருச்சூரில் நடைபெற்ற தவெக மாவட்ட அளவிலான கூட்டத்தில்... - பிடிஐ

Updated On :இப்போது

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கேரளத்திலும் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனது விரிவாக்கப் பணிகளைத் தொடங்கியுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக மாவட்ட அளவிலான கூட்டம் திருச்சூரில் இன்று (மே 17) நடைபெற்றது.

இதில், கேரளத்திலுள்ள தவெக நிர்வாகிகள் பலர் கலந்துகொண்டனர். மேலும் உறுப்பினர்கள் சேர்க்கையிலும் ஈடுபட்டனர்.

தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியைத் தொடங்கிய இரண்டு ஆண்டுகளில், பெரும்பான்மை வாக்குகளைப் பெற்று தமிழகத்தின் முதல்வராக சி. ஜோசப் விஜய் பொறுப்பேற்றுள்ளார். அவரின் கீழ் 9 பேர் கொண்ட அமைச்சரவையையும் அமைத்துள்ளார். எஞ்சிய துறைகளில் விரைவில் அமைச்சர்கள் நியமிக்கப்படவுள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலும் ரசிகர்களின் வாக்குகளை விஜய் கவர்ந்துள்ளார்.

ஆட்சி பொறுப்பேற்றதும் அதிரடி திட்டங்களை அறிவித்து, அதிடுத்தடுத்த நடவடிக்கைகளில் முதல்வர் விஜய் ஈடுபட்டு வருகிறார். இதனிடையே கேரளத்திலும் தவெகவின் விரிவாக்கத்தை அவர் தொடங்கியுள்ளார்.

கேரள மாநிலம் திருச்சூரில் மாவட்ட அளவிலான கூட்டம் தவெக சார்பில் நடத்தப்பட்டுள்ளது. கேரளத்தில் தவெகவுக்கு மாவட்ட அளவில் நடக்கும் முதல் கூட்டம் இதுவாகும். இதில் இளைஞர்கள், பெண்கள், மாற்றுத் திறனாளிகள் எனப் பலர் கலந்துகொண்டனர்.

உறுப்பினர்கள் சேர்க்கை முகாம்

உறுப்பினர்கள் சேர்க்கை முகாம் - பிடிஐ

இதில் மாவட்ட அளவிலான நிர்வாகிகள் நியமிக்கப்பட்டனர். கூட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக உறுப்பினர்கள் சேர்க்கையும் நடைபெற்றது.

கேரளத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயகக் கூட்டணி 102 இடங்களைக் கைப்பற்றி மாபெரும் வெற்றி பெற்றது. காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் வி.டி. சதீசன் முதல்வராக நாளை (மே 18) பொறுப்பேற்கவுள்ள நிலையில், தவெகவின் முதல் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Kerala TVK holds first district level meeting in Thrissur; begins expansion drive

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

தமிழ்நாட்டில் 76% மக்கள் திமுகவுக்கு எதிராக தீர்க்கமான முடிவு: முதல்வர் விஜய்

தமிழ்நாட்டில் 76% மக்கள் திமுகவுக்கு எதிராக தீர்க்கமான முடிவு: முதல்வர் விஜய்

நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தவெக அரசு வெற்றி! பேரவை நிகழ்வுகள் - முழுவிவரம்

நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தவெக அரசு வெற்றி! பேரவை நிகழ்வுகள் - முழுவிவரம்

கோட்டையில் முதல்வர் நாற்காலியில் ஜோசப் விஜய்! | CM Vijay

கோட்டையில் முதல்வர் நாற்காலியில் ஜோசப் விஜய்! | CM Vijay

தமிழக முதல்வராகப் பதவியேற்கும் சி. ஜோசப் விஜய்!

தமிழக முதல்வராகப் பதவியேற்கும் சி. ஜோசப் விஜய்!

விடியோக்கள்

வெளியானது 'தி ரேஜ்' லிரிக் பாடல்!
வீடியோக்கள்

வெளியானது 'தி ரேஜ்' லிரிக் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மணி நேரம் முன்பு
வெளியானது பிளாஸ்ட் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

வெளியானது பிளாஸ்ட் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக அரசுக்கு 6 மாதங்கள் அவகாசம் கொடுங்கள்: கமல்ஹாசன் | CM Vijay | Kamal Haasan |
வீடியோக்கள்

தவெக அரசுக்கு 6 மாதங்கள் அவகாசம் கொடுங்கள்: கமல்ஹாசன் | CM Vijay | Kamal Haasan |

தினமணி செய்திச் சேவை

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | சிஎஸ்கே பிளே ஆஃப் செல்ல என்னென்ன வாய்ப்புகள் உள்ளன? | Chennai Super Kings | CSK vs SRH |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிஎஸ்கே பிளே ஆஃப் செல்ல என்னென்ன வாய்ப்புகள் உள்ளன? | Chennai Super Kings | CSK vs SRH |

தினமணி செய்திச் சேவை

4 மணி நேரங்கள் முன்பு