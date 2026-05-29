Dinamani
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி தகுதித் தோ்வு: வினேஷ் போகத்துக்கான அனுமதியை எதிா்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுராணுவ வீரா்களின் குடும்பத்தினருக்கு வேலை: இந்திய ராணுவத்துடன் ஏா் இந்தியா ஒப்பந்தம்கடந்த இரண்டு நிதியாண்டுகளில் பிஎஸ்என்எல் வருவாய் ரூ.25,000 கோடியாக அதிகரிப்பு!அதிமுக விவகாரத்தில் ஓரிரு நாளில் முடிவு: பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி. பிரபாகா்எம்பிபிஎஸ் படிப்பை நிறைவு செய்ய 10 ஆண்டு அவகாசம்: கருத்து கேட்கிறது என்எம்சிபத்தாம் வகுப்பு: மதிப்பெண் சான்றிதழில் திருத்தம் செய்ய வாய்ப்புமாநிலக் கட்சிகளின் வருவாய் 2024-25-இல் 52% சரிவு: ஏடிஆா் அறிக்கையில் தகவல்தவெக அரசுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்கத் தயாா்: சென்னை மாநகராட்சி துணை மேயா் மு.மகேஷ்குமாா்போா்நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: அமெரிக்கா-ஈரான் உடன்பாடு?உதவிப் பேராசிரியா் பணியிடங்களுக்கான தோ்வு நடைமுறை: 6 மாதங்களில் முடிக்க உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவுசாா்-பதிவாளா் அலுவலகங்களில் இன்று கூடுதல் முன்பதிவு டோக்கன்
/
இந்தியா

எம்பிபிஎஸ் படிப்பை நிறைவு செய்ய 10 ஆண்டு அவகாசம்: கருத்து கேட்கிறது என்எம்சி

ஐந்தரை ஆண்டுகள் கொண்ட எம்பிபிஎஸ் படிப்பில் ஓராண்டு பயிற்சி மருத்துவராக பணியாற்றுவது கட்டாயம்.

News image

எம்பிபிஎஸ் மாணவர்கள் - Center-Center-Vijayawada

Updated On :29 மே 2026, 4:46 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

எம்பிபிஎஸ் படிப்பை நிறைவு செய்வதற்கான அவகாசத்தை 10 ஆண்டுகளாக நீட்டிப்பதற்கான திட்டம் முன்மொழியப்பட்டுள்ள நிலையில், அது தொடா்பான கருத்துகள், ஆட்சேபணைகளைக் கேட்டறிய தேசிய மருத்துவ ஆணையம் (என்எம்சி) முடிவு செய்துள்ளது.

ஐந்தரை ஆண்டுகள் கொண்ட எம்பிபிஎஸ் படிப்பில் முதல் நான்கரை ஆண்டுகளுக்கு பாட வகுப்புகள் மற்றும் செயல்முறை வகுப்புகள் பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றன. அதைத் தொடா்ந்து ஓராண்டு பயிற்சி மருத்துவராக பணியாற்றுவது கட்டாயம்.

அதன் பின்னரே, மருத்துவக் கவுன்சிலில் பதிவு செய்து மருத்துவராக பணியாற்ற முடியும். ஐந்தரை ஆண்டு கால படிப்பாக இருந்தாலும், தோ்ச்சியடையாதவா்களுக்கு 9 ஆண்டுகள் வரை தோ்வுகளை மீண்டும் எழுத அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.

அதாவது, மாணவராக சேரும் ஒருவா் அதிகபட்சமாக ஒன்பது ஆண்டுகளுக்குள் எம்பிபிஎஸ் படிப்பின் கீழ் உள்ள அனைத்து தாள்களிலும் தோ்ச்சி பெறுவதுடன், ஓராண்டு மருத்துவப் பயிற்சியையும் நிறைவு செய்திருத்தல் அவசியம்.

அதேபோன்று முதலாமாண்டு தோ்வுகளை அதிகபட்சமாக நான்கு முறை எழுத வாய்ப்பளிக்கப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், எம்பிபிஎஸ் படிப்பை நிறைவு செய்வதற்கான அதிகபட்ச அவகாசத்தை 9 ஆண்டுகளிலிருந்து 10 ஆண்டுகளாக அதிகரிக்க தேசிய மருத்துவ ஆணையம் திட்டமிட்டு, அதற்கான முன்மொழிவை அரசிதழில் வெளியிட்டுள்ளது.

இதையடுத்து அடுத்த 20 நாள்களுக்குள் அது தொடா்பான ஆட்சேபணைகள், கருத்துகளை சம்பந்தப்பட்டவா்கள் அனுப்பலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கான விவரங்கள் என்எம்சி இணையப் பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடையது

முதல்வா் பதவியை ராஜிநாமா செய்ய சித்தராமையா முடிவெடுத்துவிட்டாா்: முன்னாள் அமைச்சா் ஆா்.வி. தேஷ்பாண்டே

முதல்வா் பதவியை ராஜிநாமா செய்ய சித்தராமையா முடிவெடுத்துவிட்டாா்: முன்னாள் அமைச்சா் ஆா்.வி. தேஷ்பாண்டே

அதிமுகவின் ஆதரவைப் பெற்றால் எங்களது முடிவு மறுபரிசீலனை: மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூ.

அதிமுகவின் ஆதரவைப் பெற்றால் எங்களது முடிவு மறுபரிசீலனை: மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூ.

தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் 6 மதுக்கடைகளை மூட முடிவு

தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் 6 மதுக்கடைகளை மூட முடிவு

75 நாள்களை நிறைவு செய்த தாய் கிழவி! மொத்த வசூல் எவ்வளவு?

75 நாள்களை நிறைவு செய்த தாய் கிழவி! மொத்த வசூல் எவ்வளவு?

விடியோக்கள்

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK