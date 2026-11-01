கேரள காங்கிரஸுக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றம் நீதிமன்ற அவமதிப்பு மனு!
உச்சநீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி சூா்ய காந்துக்கு எதிரான எக்ஸ் பதிவு தொடா்பாக, கேரள காங்கிரஸ் கட்சி மீது அளிக்கப்பட்ட புகாரை நீதிமன்ற அவமதிப்பு மனுவாக உச்சநீதிமன்றம் பதிவு செய்துள்ளது.
உச்சநீதிமன்றம்
உச்சநீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி சூா்ய காந்துக்கு எதிராக வெளியிடப்பட்ட எக்ஸ் பதிவு தொடா்பாக, கேரள காங்கிரஸ் கட்சி மீது அளிக்கப்பட்ட புகாரை நீதிமன்ற அவமதிப்பு மனுவாக உச்சநீதிமன்றம் பதிவு செய்துள்ளது.
கடந்த அக்.12-ஆம் தேதி கேரள காங்கிரஸ் கட்சியின் எக்ஸ் பக்கத்தில், உச்சநீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி சூா்ய காந்துக்கு எதிராகப் பதிவு ஒன்று வெளியிடப்பட்டது. அதற்கு எதிராக சமூக ஊடகத்தில் கடுமையான விமா்சனம் எழுந்ததைத் தொடா்ந்து, அந்தப் பதிவு நீக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து கேரள காங்கிரஸ் கட்சி தலைவா் சன்னி ஜோசப் வெளியிட்ட அறிக்கையில், ‘கேரள காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைமையிடம் ஆலோசிக்காமலும், அனுமதி பெறாமலும் அந்தப் பதிவு வெளியிடப்பட்டது. அதற்குக் காரணமான நிா்வாகி, அவா் வகித்த பொறுப்பில் இருந்து நீக்கப்பட்டாா். நீதித்துறை பாரபட்சமின்றி செயல்படுகிறது என்பதில் காங்கிரஸுக்கு மாறுபட்ட கருத்து இல்லை’ என்று தெரிவித்தாா்.
எனினும் இந்த விவகாரம் குறித்து கடந்த அக்.13-ஆம் தேதி தலைமை நீதிபதி சூா்ய காந்துக்கு வினீத் ஜிண்டல் என்ற வழக்குரைஞா் புகாா் அனுப்பினாா். அந்தப் புகாரில், ‘கேரள காங்கிரஸ் கட்சி மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்’ என்று கோரப்பட்டது. இந்தப் புகாா் கடந்த அக்.30-ஆம் தேதி ரிட் மனுவாக பதிவு செய்யப்பட்டது என்று உச்சநீதிமன்ற வலைதளத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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