நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு: சஞ்சய் ரெளத் நேரில் ஆஜராக உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு
நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் உத்தவ் தாக்கரேயின் சிவசேனை கட்சியைச் சோ்ந்த மாநிலங்களவை எம்.பி. சஞ்சய் ரெளத்தை நேரில் ஆஜராகும்படி உச்சநீதிமன்றம் புதன்கிழமை உத்தரவிட்டது.
சஞ்சய் ரெளத் - ANI
நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் உத்தவ் தாக்கரேயின் சிவசேனை கட்சியைச் சோ்ந்த மாநிலங்களவை எம்.பி. சஞ்சய் ரெளத்தை நேரில் ஆஜராகும்படி உச்சநீதிமன்றம் புதன்கிழமை உத்தரவிட்டது.
பத்திரிகையாளா் நிகில் வாஹலே என்பவா் உச்சநீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி, நீதித் துறை குறித்து தனது எக்ஸ் சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் ஆட்சேபத்துக்குரிய கருத்துகளைப் பதிவிட்டிருந்தாா். இதேபோல் சஞ்சய் ரெளத்தும் சில ஆட்சேபத்துக்குரிய கருத்துகளை தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் வெளியிட்டிருந்தாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, இருவா் மீதும் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை, உச்சநீதிமன்ற வழக்குரைஞா் சங்கம் தொடுத்தது. இதுகுறித்து விளக்கம் கேட்டு இருவருக்கும் உச்சநீதிமன்றம் கடந்த 16-ஆம் தேதி நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்தது.
இந்நிலையில், அந்த வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் புதன்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டால் நேரில் ஆஜராக தயாராக இருப்பதாக சஞ்சய் ரெளத் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. வாஹலே தரப்பில் அவா் ஏற்கெனவே தனது பதிவை அழித்துவிட்டதோடு, நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கேட்டும் கடிதம் வெளியிட்டுவிட்டதாகவும், ஆதலால் அவருக்கு அனுப்பப்பட்ட நோட்டீஸை திரும்பப் பெற வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், வரும் நவம்பா் மாதம் 17-ஆம் தேதி சஞ்சய் ரெளத்தை நேரில் ஆஜராகவும், வாஹலேயை காணொலி மூலம் ஆஜராகவும் உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்திவைத்தனா்.
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