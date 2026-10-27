சிலை கடத்தல் வழக்கு: சுபாஷ் சந்திர கபூரை ஜொ்மனிக்கு அனுப்ப உயா்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு உச்சநீதிமன்றம் தடை
சிலை கடத்தல் வழக்கில் தண்டனை பெற்று திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள சா்வதேச கலைப்பொருள் கடத்தல்காரா் சுபாஷ் சந்திர கபூரை ஜொ்மனிக்குத் திருப்பி அனுப்ப நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மத்திய அரசுக்கு உயா் நீதிமன்ற மதுரை கிளை பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு உச்சநீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்தது.
உச்ச நீதிமன்றம் - கோப்புப் படம்
சிலை கடத்தல் வழக்கில் தண்டனை பெற்று திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள சா்வதேச கலைப்பொருள் கடத்தல்காரா் சுபாஷ் சந்திர கபூரை ஜொ்மனிக்குத் திருப்பி அனுப்ப நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மத்திய அரசுக்கு உயா் நீதிமன்ற மதுரை கிளை பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு உச்சநீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை இடைக்கால தடை விதித்தது.
உயா் நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு எதிராக திருவள்ளூரைச் சோ்ந்த எஸ்.விஜய் நாராயணன் என்பவா் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் பி.வி.நாகரத்னா மற்றும் ஆா். மகாதேவன் அடங்கிய அமா்வு இந்த உத்தரவை பிறப்பித்தது.
அக்டோபா் 12ஆம் தேதி தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவில் விஜய் நாராயணன் கூறியிருப்பதாவது: சுபாஷ் சந்திர கபூா், ஒரு சா்வதேச கலைப்பொருள் கடத்தல்காரா் மற்றும் குற்றக் கும்பலின் தலைவன் ஆவாா். இவா் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள பழங்காலக் கோயில்களில் புனிதமான சிலைகளைச் சேதப்படுத்தியது, விலைமதிப்பற்ற பழங்காலச் சிலைகளைத் திருடியது, மற்றும் தேசியப் பொக்கிஷங்களை வெளிநாடுகளுக்கு சட்டவிரோதமாகக் கடத்தியது போன்ற பெரும் குற்றச் செயல்களைத் திட்டமிட்டுச் செயல்படுத்தியுள்ளாா். இதன் மூலம் அவா் மில்லியன் கணக்கான டாலா்களை சட்டவிரோதமாக ஈட்டியுள்ளாா்.
2011 அக்டோபர் 30-ல், உதயாா்பாளையம் காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட 2008-ஆம் ஆண்டின் 65-வது குற்ற வழக்கின் அடிப்படையில், இன்டா்போல் அமைப்பின் ’ரெட் காா்னா் நோட்டீஸ்’ மூலம், ஜொ்மன் காவல்துறையினா் இவரைக் கைது செய்தனா். இந்த வழக்கு, பஞ்சலோக மற்றும் கல் சிலைகள் உட்பட 18 பழங்காலச் சிலைகளைத் திருடியது மற்றும் குற்றச் சதி செய்தது தொடா்பானதாகும்.
தூதரக ரீதியிலான கோரிக்கைகள் மற்றும் 15.03.2012/16.03.2012 தேதிகளில் அளிக்கப்பட்ட அரசு அளவிலான உறுதிமொழிகளைத் தொடா்ந்து, இவா் 13.07.2012 அன்று ஜொ்மனியிலிருந்து இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டாா். தமிழ்நாடு முழுவதும் பதிவு செய்யப்பட்ட மேலும் பத்து வெவ்வேறு வழக்குகளிலும் இவா் சோ்க்கப்பட்டாா்.
2022 நவம்பர் 1-ல், கும்பகோணம் கூடுதல் தலைமை நீதித்துறை நடுவா் , குற்ற எண் 65/2008 தொடா்பான வழக்கில், அவருக்கு 10 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனை விதித்தாா்.
2021 செப்டம்பர் 27-ல், அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் பெரும் மதிப்புள்ள பொருட்களைத் திருடியது, திருடப்பட்ட பொருட்களைக் குற்றவியல் நோக்கில் கைவசம் வைத்திருந்தது மற்றும் சதித்திட்டம் தீட்டியது ஆகிய குற்றச்சாட்டுகளுக்காக, சுபாஷ் சந்திர கபூரைத் தங்களிடம் ஒப்படைக்குமாறு அமெரிக்க அரசாங்கம் இந்திய அரசாங்கத்திடம் முறைப்படியான கோரிக்கையை விடுத்தது.
தமிழ்நாட்டில் அவா் மீது நிலுவையில் உள்ள பிற குற்றவியல் வழக்குகள் தொடா்பாக, உள்துறை அமைச்சகம் மற்றும் வெளியுறவு அமைச்சகம் ஆகியவை, 1962-ஆம் ஆண்டின் நாடு கடத்தல் சட்டத்தின் கீழ், ஜொ்மனி கூட்டாட்சி அரசாங்கத்தின் ஒப்புதலைப் பெறுவதற்கான தூதரக நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டன.
இதனிடையே குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா், சென்னை உயா் நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளையில் இந்த ஆண்டு ஆட்கொணா்வு மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்து, தன்னை உடனடியாக விடுதலை செய்து தனது நாட்டிற்கு அனுப்பி வைக்குமாறு கோரினாா்.
ஜொ்மனி அரசாங்கம் ஒப்புதல் அளிக்க மறுத்ததால், தன்னைத் தொடா்ந்து சிறையில் வைத்திருப்பது சட்டவிரோதமானது என்று அவா் வாதிட்டாா்.
2026 செப். 8-ல் தேதியிட்ட இறுதித் தீா்ப்பின் மூலம், உயா் நீதிமன்றத்தின் இரு நீதிபதிகள் கொண்ட அமா்வு , ஜொ்மனியின் ஒப்புதல் இன்றி அவரைத் தொடா்ந்து சிறையில் வைத்திருப்பது, நாடு கடத்தல் ஒப்பந்தத்தின் விதி 19 மற்றும் சட்டத்தின் பிரிவு 21 ஆகியவற்றிற்கு முரணானது என்று தீா்ப்பளித்தது. திருச்சிராப்பள்ளி மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபரை, இரண்டு வாரங்களுக்குள் தனது பொறுப்பில் எடுத்துக்கொண்டு, அவரை ஜொ்மனிக்குத் திருப்பி அனுப்ப நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மத்திய அரசுக்கு உயா் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
2026 செப். 8-ல் தேதியிட்ட இந்தத் தீா்ப்பு, தற்போது நடைபெற்று வரும் பல வழக்குகளை முடக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளதால், மனுதாரா் உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடி உள்ளாா் என மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கு நீதிபதி பிவி நாகரத்னா தலைமையிலான உச்சநீதிமன்ற அமா்வில் செவ்வாய் கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது
அப்போது மனுதாரா் சாா்பில் ஆதிலான வழக்குரைஞா் பி வி யோகேஸ்வரன்,அவருக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்ட பின்னரும் புதிதாக சில குற்றங்களை இந்தியாவில் புரிந்துள்ளாா் .அவ்வாறிருக்க மதுரை கிளை அவரை ஜொ்மனிக்கு திருப்பி அனுப்புமாறு பிறப்பித்த உத்தரவு ஏற்புடையது அல்ல. இந்த வழக்கில் மாநில அரசு மேல்முறையீடு செய்யவில்லை என வாதங்களை முன்வைத்தாா்.
அப்போது நீதிபதிகள் இதில் மாநில அரசு மேல்முறையீடு செய்யப் போகிா? என கேள்வி எழுப்பினா். அதற்கு தமிழக அரசு வழக்குரைஞா் கௌதமன் இது குறித்து அரசுடன் பரிசீலித்து தெரிவிப்பதாக கூறினாா்.
இதனைத் தொடா்ந்து மத்திய மற்றும் தமிழக அரசுகள் உள்ளிட்ட பிரதிவாதிகளுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பிய நீதிபதிகள் ,சென்னை உயா் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவுக்கு தடை விதித்து விசாரணையை அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் ஒன்பதாம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்தனா்.
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