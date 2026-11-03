பிரதமர் மோடி விவாதிக்கத் தயாரா? நடுவராக மோகன் பாகவத் - ராகுல் சவால்
அமெரிக்கா உடனான ஒப்பந்தங்கள் குறித்து விவாதிக்க பிரதமர் மோடிக்கு மீண்டும் ராகுல் சவால் விடுத்துள்ளது குறித்து...
நரேந்திர மோடி / ராகுல் காந்தி - எக்ஸ்
அமெரிக்காவுடனான ஒப்பந்தங்கள் எந்த அடிப்படையில் விரைவாக கையெழுத்திடப்பட்டன? என்பது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் விவாதிக்கத் தயாராக உள்ளதாக மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் காங்கிரஸ் எம்.பி.யுமான ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.
விவாதத்துக்கு நடுவராக மோகன் பாகவத் உள்பட யாரை வேண்டுமானாலும் அழைத்துவாருங்கள் என்றும், எந்தவொரு மேடையிலும், நேரத்திலும், இடத்திலும் விவாதிக்கத் தயாராக உள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சவால் விடுத்து 24 மணி நேரம் ஆகிவிட்டதாகவும், தாங்கள் விவாதிக்க தைரியமாக முன்வர வேண்டும் எனவும் பிரதமர் மோடிக்கு ராகுல் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக விடியோ வெளியிட்டு ராகுல் காந்தி பேசியுள்ளதாவது:
''உங்களுக்கு நான் சவால் விடுத்திருந்தேன். 24 மணி நேரம் கடந்துவிட்டது மோடி ஜி.
எதிர்க்கட்சியினர் தேச விரோதிகள் என்று கூறியிருந்தீர்கள். எந்த மேடையை வேண்டுமானாலும் தேர்வு செய்யுங்கள், எந்த இடமாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை. என்னுடன் விவாதம் செய்யுங்கள்.
தேச விரோதிகள் யார்? வெளிநாட்டுப் படைகளுடன் தொடர்பில் இருப்பது யார்? அவர்களுடன் எந்த வகையிலான தொடர்பு வைத்துகொண்டு உள்ளனர்? அச்சம் கொள்ளாதீர்கள் மோடி.
நாம் இருவரும் ஒரே மேடையில் அமர்வோம். பத்திரிகையாளர்களும் இருப்பார்கள். நாட்டின் இளம் தலைமுறையினர் இருப்பார்கள். நீங்கள் ஒருபுறம், நான் மறுபுறம். நடுவராக யாரை வேண்டுமோ நியமித்துக்கொள்ளுங்கள். மோகன் பாகவத்தைக்கூட அந்த நாற்காலியில் அமர வையுங்கள். விவாதிக்க நீங்கள் தயாரா?
என் மீது 45 அவதூறு வழக்குகள் உள்ளன. வெளிநாட்டு தொடர்பு குறித்து என் பேச்சுக்கு ஏன் வழக்கு தொடர தைரியமில்லை.
இந்த விவாதத்தை நாட்டில் எந்தவொரு இடத்திலும் மோடி வைத்துக்கொள்ளலாம்.
முடிந்தால் என் மீது வழக்கு தொடருங்கள். அதையும் சந்திக்கத் தயார், தீபாவளி வாழ்த்துகள் மோடிஜி'' என ராகுல் காந்தி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Summary
Ready to debate with PM Modi! Rahul’s challenge: Mohan Bhagwat to act as moderator
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