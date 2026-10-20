இந்தியாவில் ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்த மேற்கத்திய சக்திகள் இலக்கு! மோகன் பாகவத்
ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு நாள் விழாவில் மோகன் பாகவத்தின் உரை...
மோகன் பாகவத் - (Photo | X/@RSSorg)
இந்தியாவில் ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதே மேற்கத்திய சக்திகளின் இறுதி இலக்கு என்று ஆர்.எஸ்.எஸ். தலைவர் மோகன் பாகவத் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தார்.
நாக்பூரில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பு நாள் மற்றும் விஜயதசமி விழாவில் அந்த அமைப்பின் தலைவர் மோகன் பாகவத் கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார்.
அவர் பேசியதாவது:
”ஒரு ஆட்சியை மாற்றுவது ஒரு நாட்டின் பிரச்சினைகளைத் தீர்க்கும் என்று கூறுகிறார்கள், ஆனால் அது ஒருபோதும் உண்மையில் நடந்ததில்லை. பிரான்ஸ், அல்பேனியா, நேபாளம் அல்லது வங்கதேசத்தில் என்ன நடந்தது என்று பாருங்கள். ஆட்சியை மாற்றினால் நிலைமை மாறும் என்று அவர்கள் கூறினார்கள். ஆனால் அது எங்கும் நடக்கவில்லை.
ஆட்சி மாற்றத்தை நிகழ்த்தும் மேற்கத்திய சக்திகளின் இறுதி இலக்காக இந்தியா உள்ளது. தற்போது இந்தியாவிலும் இதுபோன்ற முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. நாட்டின் ஒழுங்கை சீர்குலைக்க விரும்பும் தலைவர்களிடமிருந்து மேற்கத்திய சக்திகள் ஆதரவு பெற்றுள்ளது.
ஆனால், தற்போது இந்தியா முன்னேறியுள்ளது. இந்தியா ஒரு சிறந்த கொள்கை மற்றும் சிறந்த தலைமையுடன் முன்னோக்கிச் சென்று கொண்டிருக்கிறது.
சில உலக வல்லரசுகள் இந்தியா வளர்ச்சி அடைய விரும்பினாலும், அது மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாக மாறுவதை அவர்கள் விரும்புவதில்லை. ஏனெனில் அது அவர்களின் ஆதிக்கத்திற்கு சவால் விடக்கூடும்.
பல்வேறு பிரச்னைகள் இருக்கும் ஒரு ஜனநாயகத்தில் போராட்டங்கள் தவிர்க்க முடியாதவை. ஆனால் போராட்டங்களின் நோக்கம் தீர்வுகளைக் கண்டறிவதை நோக்கமாகக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
பொது நலனைத் தவிர வேறு நோக்கங்களால் உந்தப்படும்போது, போராட்டங்கள் அரசியல் கருவிகளாக மாறி, தனிநபர்கள், குழுக்கள் அல்லது சித்தாந்தங்கள் மீதான விரோதத்தைத் தூண்டக்கூடும்.
அரசியல் தலைவர்கள், போராட்டக்காரர்கள் மற்றும் அரசு நிர்வாகம் ஆகியோரின் நடவடிக்கைகள் சமூகத்தில் கசப்புணர்வையோ அல்லது பிளவுகளையோ உருவாக்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
நமது உணர்ச்சிகள் எவ்வளவு தீவிரமாக இருந்தாலும், நமது அரசியலமைப்புச் சட்டம் வகுத்துள்ள வரம்புகளையும், நாகரிகமான நெறிமுறைகளையும், கண்ணியமான நடத்தைக்கான தரங்களையும் நாம் மதிக்க வேண்டும்” என்றார்.
Summary
Western powers aim to bring about regime change in India! Mohan Bhagwat
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