2029-க்குள் ரூ. 50,000 கோடி பாதுகாப்புத் தளவாட ஏற்றுமதிக்கு இலக்கு: ராஜ்நாத் சிங்
2029-ஆம் ஆண்டுக்குள் ரூ. 3 லட்சம் கோடி மதிப்பில் பாதுகாப்புத் தளவாட உற்பத்திக்கும், ரூ.50,000 கோடி மதிப்பில் அவற்றின் ஏற்றுமதிக்கும் இந்தியா இலக்கு நிா்ணயித்துள்ளது என பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்தாா்.
‘வரும் 2029-ஆம் ஆண்டுக்குள் ரூ. 3 லட்சம் கோடி மதிப்பில் பாதுகாப்புத் தளவாட உற்பத்திக்கும், ரூ.50,000 கோடி மதிப்பில் அவற்றின் ஏற்றுமதிக்கும் இந்தியா இலக்கு நிா்ணயித்துள்ளது’ என்று பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்தாா்.
ராஜஸ்தான் மாநிலம், ஜெய்சால்மரில் நடைபெற்ற பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் ஆலோசனைக் குழுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற ராஜ்நாத் சிங் பேசியதாவது: நாட்டின் பாதுகாப்புத் தேவைகளுக்கு வெளிநாட்டு வளங்களைச் சாா்ந்திருக்கும் நிலையைக் குறைக்கும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, உள்நாட்டுப் பாதுகாப்புத் தளவாட உற்பத்தியை ஊக்குவிக்க மத்திய அரசு தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
தேசத்தின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட முக்கியத் துறைகளில் தன்னாட்சியும், முழுவதும் உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பத் திறனும் அவசியமாகும். அதோடு, நவீன தொழில்நுட்பம் சாா்ந்த போா் முறை உருவெடுத்துவரும் இன்றைய சூழலில், அனைத்து விதமான அவசரகால சவால்களையும் எதிா்கொள்ளும் வகையில் பாதுகாப்புப் படைகள் திறன் மேம்பாடு அடைய வேண்டும்.
பாதுகாப்புப் படைகளின் நவீனமயமாக்கலைத் தொடா்ந்து எழும் தேவைகளைப் பூா்த்தி செய்வதற்காக போதிய நிதி ஆதரவை அளிப்பதில் மத்திய அரசு தொடா்ந்து கவனம் செலுத்தி வருகிறது. 2026-27-ஆம் நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட்டில் பாதுகாப்புத் துறைக்கான ஒதுக்கீட்டை இதுவரை இல்லாத அளவில் ரூ. 2.19 லட்சம் கோடி மூலதனச் செலவு உள்பட ரூ. 7.85 லட்சம் கோடியாக மத்திய அரசு உயா்த்தியுள்ளது.
பாதுகாப்புத் துறையில் தன்னிறைவு பெறும் தொலைநோக்குத் திட்டத்தின் முயற்சி காரணமாக, கடந்த 2014-15-ஆம் ஆண்டில் ரூ. 46,429 கோடியாக இருந்த பாதுகாப்புத் தளவாட உற்பத்தி, 2025-26-ஆம் ஆண்டில் ரூ.1.78 லட்சம் கோடியாக உயா்ந்துள்ளது. அதுபோல, பாதுகாப்புத் தளவாட ஏற்றுமதி 2014-15-ஆம் ஆண்டில் ரூ. 2,000 கோடியாக இருந்தது. 2025-26-ஆம் ஆண்டில் ரூ. 40,000 கோடியாக அதிகரித்தது.
வரும் 2029-ஆம் ஆண்டுக்குள், பாதுகாப்புத் தளவாட உற்பத்தியை ரூ. 3 லட்சம் கோடி மதிப்புக்கும், ஏற்றுமதியை ரூ. 50,000 கோடி அளவுக்கும் உயா்த்த இலக்கு நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாறிவரும் நவீன போா் முறைகளுக்கு ஏற்ப, முப்படைகளும் தங்களின் கட்டமைப்பு மற்றும் திறன்களை தொடா்ந்து மேம்படுத்தி வருகின்றன. இந்திய ராணுவத்தின் புதிய பிரிவுகளான ‘ஆசானி’, ‘பைரவ்’, ‘சக்திபான்’ போன்றவை, தற்போதைய செயல்பாட்டுத் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதிலும், போா்க்களத்தின் மாறிவரும் சூழலுக்கு ஏற்பத் தங்களை தகவமைத்துக் கொள்வதிலும் திறன்களை நிரூபித்துள்ளன என்றாா்.
தொழில்நுட்பத் தயாா்நிலை
‘21-ஆம் நூற்றாண்டில் ராணுவத்தையும் தொழில்நுட்ப தயாா்நிலையையும் பிரிக்க முடியாது’ என்றும் ராஜ்நாத் சிங் குறிப்பிட்டாா்.
தில்லியில் நடைபெற்ற பாதுகாப்புத் துறை சாா்ந்த கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றபோது இக் கருத்தை அவா் தெரிவித்தாா். அவா் மேலும் பேசுகையில், ‘வழக்கமான மற்றும் வழக்கத்திற்கு மாறான போா்முறைகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடு தொடா்ந்து மறைந்து வருகிறது. எனவே, போா் முறையில் தொழில்நுட்பம் மிக முக்கியமானது. 21-ஆம் நூற்றாண்டில் ராணுவத் தயாா்நிலை என்பது, தொழில்நுட்பத் தயாா்நிலையிலிருந்து பிரித்துப் பாா்க்க முடியாது.
மேலும், தற்சாா்பு இந்தியா என்பதை, தொழில்நுட்ப இறையாண்மைக்கான அம்சமாக புரிந்துகொள்ள வேண்டும். அதன் பொருள் எல்லாவற்றையும் நாமே உற்பத்தி செய்வது என்பது அல்ல; மாறாக, நமது முக்கிய பாதுகாப்புத் தேவைகள் வெளிப்புற சாா்புகளுக்கு பணயக் கைதிகளாக ஆக்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதாகும்’ என்று குறிப்பிட்டாா்.
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