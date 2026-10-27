பாதுகாப்பு தளவாடத் துறையில் சுயசாா்பு நிலை: 2-ஆம் கட்டத்தில் இந்தியாவின் முயற்சிகள்
பாதுகாப்பு தளவாட உற்பத்தியில் சுயசாா்பு நிலையை அடைவதற்கான இந்தியாவின் முயற்சிகள் தற்போது 2-ஆம் கட்டத்தை அடைந்துள்ளதாக மத்திய அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளாா்.
கடற்படையின் ஸ்வாவலம்பன்-2026 கருத்தரங்கையொட்டி புது தில்லியில் நடைபெற்ற கண்காட்சியைப் பாா்வையிட்ட பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங்.
பாதுகாப்பு தளவாட உற்பத்தியில் சுயசாா்பு நிலையை அடைவதற்கான இந்தியாவின் முயற்சிகள் தற்போது 2-ஆம் கட்டத்தை அடைந்துள்ளதாக பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளாா்.
தில்லியில் இந்திய கடற்படையின் வருடாந்திர ‘ஸ்வாவலம்பன் 2026’ கருத்தரங்கின் தொடக்க நிகழ்ச்சி திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங், முப்படை தலைமைத் தளபதி என்.எஸ். ராஜா சுப்ரமணி, ராணுவ தலைமைத் தளபதி தீரஜ் சேத், கடற்படை தலைமைத் தளபதி கிருஷ்ண ஸ்வாமிநாதன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
இதில் ராஜ்நாத் சிங் பேசுகையில், ‘பாதுகாப்புத் தளவாட உற்பத்தியில் சுயசாா்பு நிலையை அடைவதற்கான முயற்சிகளை இந்தியா எடுத்து வருகிறது. இதில் முதலாவது கட்ட முயற்சிகளுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைத்தது. இதைத் தொடா்ந்து, தற்போது இந்தியாவின் முயற்சிகள் தற்போது 2-ஆம் கட்டத்தை அடைந்துள்ளது.
2-ஆம் கட்ட முயற்சியிலும், பாதுகாப்புத் தளவாட உற்பத்தியில் செலவினத்தை குறைப்பது, உலகளாவிய போட்டியில் ஈடுபடுவது, உயா் தரம் ஆகியவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது’ என்றாா்.
கருத்தரங்கில் கடற்படை தலைமைத் தளபதி கிருஷ்ண சுவாமிநாதன் பேசியபோது, புதிய கண்டுபிடிப்புகளை விரைவாக செயல்பாட்டு திறன்களாக மாற்ற வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தாா். மேலும், தொழில்நுட்ப வளா்ச்சியில் அனைத்து பங்குதாரா்களும் பாடுபட வேண்டும் என்றும் அவா் கேட்டுக் கொண்டாா்.
இந்திய கடற்படையின் திறனை வலுப்படுத்த செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏ.ஐ.) மற்றும் பிற அமைப்புகளில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் கடற்படை தலைமைத் தளபதி கிருஷ்ண சுவாமிநாதன் வலியுறுத்தினாா்.
இந்திய கடற்படை துணைத் தளபதி அஜய் கோச்சாா் பேசியபோது, கடற்படையின் திறன்களை மேம்படுத்த புத்தாக்கம் முதல் ஒருங்கிணைப்பு வரையிலான கால சுழற்சிகளைக் குறைக்க வேண்டும் என்றாா். உக்ரைன் போரை சுட்டிக்காட்டிய அஜய் கோச்சாா், அங்கு கடந்த சில ஆண்டுகளாக ட்ரோன் உற்பத்தி பல மடங்கு அதிகரித்திருப்பதாகவும் கூறினாா்.
பாதுகாப்பு அமைச்சகத்திலுள்ள தளவாட உற்பத்தி பிரிவுத் துறை செயலாளா் சஞ்சீவ் குமாா் பேசியபோது, பாதுகாப்புத் துறையில் சுயசாா்பு அடைய மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகளை வலுப்படுத்த அனைத்து தரப்பினரும் ஒன்றிணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்தாா்.
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