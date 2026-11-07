வயநாடு நிலச்சரிவில் உயிர் பிழைத்த ஸ்ருதி புதிய வாழ்க்கைப் பயணம்: குருவாயூர் கோயிலில் திருமணம்!
வயநாடு நிலச்சரிவில் தன் குடும்பத்தை இழந்த எஸ். ஸ்ருதிக்கு நடைபெற்ற திருமணம் பற்றி...
எஸ். ஸ்ருதி - சந்தீப்
வயநாடு நிலச்சரிவில் தன் குடும்பத்தை இழந்த எஸ். ஸ்ருதி புதிய வாழ்க்கைப் பயணத்தைத் தொடங்கியுள்ளார்.
கேரள மாநிலத்தில், 2024-இல் ஏற்பட்ட வயநாடு நிலச்சரிவில் பெற்றோர் மற்றும் சகோதரி உட்படத் தனது குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 9 பேரை ஸ்ருதி இழந்தார். அவரது வீடும் இந்தப் பேரிடரில் முழுமையாக அழிந்தது. அந்த இழப்பில் இருந்து மீண்டு வருவதற்குள், நடந்த ஒரு சாலை விபத்தில் ஸ்ருதிக்கு நிச்சயக்கப்பட்ட மணமகன் ஜென்சன் பலியானார்.
மேலும், அந்த விபத்தில் ஸ்ருதியும் காயமடைந்தார். அவரது துயரமான சூழ்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு, மாநில அரசு அவருக்கு வருவாய்த்துறையில் எழுத்தர் பணி வழங்கியது. இந்த நிலையில் ஸ்ருதி, சனிக்கிழமை குருவாயூர் கோயிலில் சந்தீப் என்பவரைத் திருமணம் செய்துகொண்டு தன் வாழ்க்கையின் புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடங்கினார்.
ஸ்ருதியின் உறவினர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும் முன்னாள் அமைச்சருமான கே. ராஜன் முன்னிலையில் இத்திருமணம் நடைபெற்றது. ஸ்ருதியை மணந்த மானந்தவாடியைச் சேர்ந்த சந்தீப்பும் ஒரு அரசு ஊழியர் ஆவார். அவர் வயநாடு ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார்.
திருமணம் குறித்துச் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஸ்ருதி, "என் வாழ்க்கையைப் பற்றி எல்லாவற்றையும் தெரிந்துகொண்ட பிறகே சந்தீப் என்னை ஏற்றுக்கொள்ள முன்வந்தார். நாங்கள் இருவரும் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை வாழ இறைவனைப் பிரார்த்திக்கிறேன். ஆதரவளித்த அனைவருக்கும் நன்றி," என்று தெரிவித்தார்.
Summary
S Shruthi, who lost nine members of her family in the 2024 Wayanad landslide and later her fiance in a road accident, began a new chapter in her life as she married Sandeep at the Guruvayur Sree Krishna Temple here on Saturday.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.