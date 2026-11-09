மேற்கு வங்க சிறுமி பாலியல் கொலை வழக்கு: குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபா் சுட்டுக் கொலை!
மேற்கு வங்கத்தில் 12 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் கொலை வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபா், போலீஸ் என்கவுன்ட்டரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டாா்.
சுட்டுக் கொலை
மேற்கு வங்கத்தில் 12 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் கொலை வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபா், போலீஸ் என்கவுன்ட்டரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டாா்.
போலீஸாா் தற்காப்புக்காக துப்பாக்கிச்சூட்டில் ஈடுபட்டதாக முதல்வா் சுவேந்து அதிகாரி தெரிவித்துள்ளாா். மேற்கு வங்கத்தின் உத்தா் தினாஜ்பூா் மாவட்டத்தின் ராய்கஞ்ச் பகுதியைச் சோ்ந்த 12 வயது சிறுமி, கடந்த நவ. 3-ஆம் தேதி தனது வீட்டில் இருந்து சைக்கிளில் வெளியே சென்றாா்.
அதன் பிறகு வீடு திரும்பவில்லை. இரண்டு நாள்களுக்குப் பிறகு குலிக் நதிக்கு அருகே உள்ள வனப்பகுதியில் ஆடைகளற்ற நிலையில் அவரது உடல் கண்டெடுக்கப்பட்டது. சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு, கொல்லப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
இது தொடா்பாக காவல் துறை அதிகாரி ஒருவா் கூறுகையில், ‘சிறுமியின் உறவினரான திலீப் ராய், நதிக்கு அருகே உள்ள வனப் பகுதியை பாா்க்கலாம் என்று கூறி அவரை ஏமாற்றி அழைத்துச் சென்றுள்ளாா். பின்னா், அவரை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கி, கொலை செய்து உடலை வனப்பகுதியில் வீசிவிட்டு தப்பியுள்ளாா். கடந்த 4 நாள்களாக திலீப் ராயை காவல் துறையினா் தேடி வந்தனா்.
இதனிடையே, மேற்கு வங்கம்-பிகாா் எல்லையில் உள்ள பரபுகுா் பகுதியில் திலீப் ராய் பதுங்கியிருப்பதாக தகவல் கிடைக்கப் பெற்றது. இதையடுத்து, அந்தப் பகுதியை திங்கள்கிழமை அதிகாலையில் சுற்றிவளைத்த காவல் துறையினா், தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, தன்னிடமிருந்த துப்பாக்கியால் காவல் துறையினரின் வாகனத்தை நோக்கி, திலீப் ராய் திடீரென துப்பாக்கியால் சுட்டாா். இதில், வாகனத்தின் டயரில் குண்டு பாய்ந்தது. காவல் துறையினா் தற்காப்புக்காக நடத்திய பதிலடி துப்பாக்கிச்சூட்டில் திலீப் ராய் படுகாயமடைந்தாா். அவரை ராய்கஞ்ச் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு காவல் துறையினா் கொண்டு சென்றனா். அங்கு மருத்துவா்களின் பரிசோதனையில் அவா் ஏற்கெனவே உயிரிழந்துவிட்டது உறுதி செய்யப்பட்டது’ என்றாா்.
முதல்வா் விளக்கம்: இந்தச் சம்பவம் தொடா்பாக முதல்வா் சுவேந்து அதிகாரி செய்தியாளா்களிடம் கூறுகையில், ‘குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட அனைவா் மீதும் காவல் துறை துப்பாக்கிச்சூடு நடத்துகிா? இல்லை. காவல் துறையினரை யாரேனும் தாக்க முயன்றால், தற்காப்புக்காக துப்பாக்கிச்சூடு நடத்த வேண்டியுள்ளது.
பாலியல் வன்கொடுமை, கொலை, போதைப் பொருள் கடத்தல், வங்கதேசத்தில் இருந்து ஊடுருவல் தொடா்பான வழக்குகளில் காவல் துறைக்கு மாநில அரசு முழு சுதந்திரம் வழங்கியுள்ளது. இத்தகைய குற்றங்களை சகித்துக் கொள்ள முடியாது என்பதால், உயரதிகாரிகளின் அனுமதி பெற அவசியமின்றி உரிய நடவடிக்கையை காவல் துறை மேற்கொள்ளலாம்’ என்றாா்.
‘சட்டத்தை மீறுபவா்கள், சட்டத்தை கையில் எடுப்பவா்கள் யாராக இருந்தாலும் காவல் துறையின் கடும் நடவடிக்கையை எதிா்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்’ என்று மாநில அமைச்சா் திலீப் கோஷ் எச்சரித்தாா்.
பாஜக ஆட்சியில் 4-ஆவது சம்பவம்: மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக கடந்த மே மாதம் முதல் முறையாக பதவியேற்ற பிறகு நடைபெற்ற 4-ஆவது என்கவுன்ட்டா் சம்பவம் இதுவாகும்.
கடந்த ஜூலையில் தெற்கு 24 பா்கானாக்கள் மாவட்டத்தின் பருய்பூரில் 11 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை-கொலை வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட பிரபாஸ் மோண்டல் என்வுன்ட்டரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டாா். காவல் துறையினரின் துப்பாக்கியைப் பறித்து, அவா்ளை நோக்கி பிரபாஸ் சுட்டதால் இந்த என்கவுன்ட்டா் நடத்தப்பட்டது.
இதேபோல், கடந்த அக்டோபரில் வடக்கு 24 பா்கானாக்கள் மாவட்டத்தின் கைகடா பகுதியில் 11-ஆம் வகுப்பு மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை - கொலை வழக்கில் கைதான பிரஹலாத் தாஸ், காவல் துறையிடமிருந்து தப்ப முயன்றபோது என்கவுன்ட்டரில் கொல்லப்பட்டாா்.
முா்ஷிதாபாதின் சம்ஸ்சோ்கஞ்ச் பகுதியில் கடந்த அக்டோபரில் பாஜக தொண்டா் வழக்கில் கைதான சமாயுல் ஹக் என்பவரும் என்கவுன்ட்டரில் கொல்லப்பட்டாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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