மேற்கு சிக்கிமில் நிலநடுக்கம்: ரிக்டர் அளவில் 3.5 ஆகப் பதிவு
மேற்கு சிக்கிமில் இன்று (நவம்பர் 12) ஏற்பட்டுள்ள லேசான நிலநடுக்கம் குறித்து...
மேற்கு சிக்கிமில் நிலநடுக்கம் - பிரதிப் படம்
மேற்கு சிக்கிமில் இன்று (நவம்பர் 12) லேசான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது என்று தேசிய நில அதிர்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த நிலநடுக்கத்தால்
எந்தவிதமான உயிர்ச்சேதமோ அல்லது பொருள்சேதமோ ஏற்பட்டதாகத் தகவல் இல்லை என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
மேற்கு சிக்கிமில் வியாழக்கிழமை அதிகாலை சிக்கிம்-நேபாளப் பகுதியில் 4.9 ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக மேற்கு சிக்கிமின் சில பகுதிகளிலும், மாநிலத் தலைநகரான கேங்டாக் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் லேசான அதிர்வுகள் உணரப்பட்டன.
இந்த நிலநடுக்கத்தால் உயிர்ச்சேதமோ அல்லது பொருள்சேதமோ ஏற்பட்டதாக எந்தத் தகவலும் இல்லை என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இது குறித்து தேசிய நில அதிர்வு மையம் தெரிவித்துள்ளதாவது: .
மேற்கு சிக்கிமில் வியாழக்கிழமை அதிகாலை 4.30 மணியளவில் சிக்கிம்-நேபாளப் பகுதியில் மிதமான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. மேற்கு சிக்கிமின் கியால்ஷிங் மாவட்டத்தில் உள்ள யுக்ஸோமிற்கு வடமேற்கே சுமார் 40 கி.மீ தொலைவில் 73 கி.மீ ஆழத்தில் மையம் கொண்டிருந்த இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவுகோலில் 3.5 ரிக்டர் எனப் பதிவாகியுள்ளது.
இந்த நிலநடுக்கமானது மேற்கு சிக்கிமின் பல பகுதிகளிலும், மாநிலத் தலைநகர் கேங்டாக் உள்பட கிழக்கு சிக்கிமின் சில இடங்களிலும் லேசான அதிர்வுகள் உணரப்பட்டுள்ளன.
இந்த நிலநடுக்கத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் குறித்து எந்தத் தகவலும் வெளியாகவில்லை.
The NCS said the earthquake was recorded at a depth of 73 km, at latitude 27.671 degrees north and longitude 87.987 degrees east.
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