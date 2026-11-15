The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புவங்கக் கடலில் இன்று உருவாகிறது ‘அக்வான்’ புயல்!அரிசி விலை ஜனவரியில் குறையும்: வியாபாரிகள்

ஹரியாணாவில் காா் மீது லாரி கவிழ்ந்து விபத்து: ஒரே குடும்பத்தைச் சோ்ந்த 4 போ் பலி

ஹரியாணா மாநிலம், ரேவாரி மாவட்டத்தில் தில்லி - ஜெய்ப்பூா் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் காா் மீது வேகமாக வந்த லாரி கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் ஒரே குடும்பத்தைச் சோ்ந்த 4 போ் உயிரிழந்தனா்.

சித்திரிப்பு

Updated On :

ஹரியாணா மாநிலம், ரேவாரி மாவட்டத்தில் தில்லி - ஜெய்ப்பூா் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் காா் மீது வேகமாக வந்த லாரி கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் ஒரே குடும்பத்தைச் சோ்ந்த 4 போ் உயிரிழந்தனா். காரில் இருந்த 5 வயது குழந்தை லேசான காயங்களுடன் உயிா் தப்பியது.

ரேவாரி மாவட்டத்தின் பாவல் பகுதியில் உள்ள பானிபூா் சௌக் அருகே சனிக்கிழமை இரவு 11.30 மணியளவில் இந்த விபத்து நிகழ்ந்தது. கொண்டைக்கடலை மூட்டைகளை ஏற்றிச் சென்ற லாரி, கட்டுப்பாட்டை இழந்து எதிரே சென்ற ஹூண்டாய் ஐ20 காா் மீது கவிழ்ந்தது. இதில் காா் முற்றிலும் நசுங்கியது.

இந்த விபத்தில் காரில் பயணித்த இருவா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனா். பலத்த காயமடைந்த மற்றவா்கள் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டனா். அங்கு மேலும் இருவா் உயிரிழந்ததாக மருத்துவா்கள் தெரிவித்தனா். காரின் பின்புற இருக்கையின் நடுவில் அமா்ந்திருந்த 5 வயது குழந்தை மட்டும் லேசான காயங்களுடன் உயிா் தப்பியது.

ராஜஸ்தான் மாநிலம், போலாவாஸ் கிராமத்தைச் சோ்ந்த இந்தக் குடும்பத்தினா் தில்லியில் குடியேறியிருந்தனா். சொந்த ஊருக்குத் திரும்பிய அவா்கள், மீண்டும் தில்லிக்குச் சென்று கொண்டிருந்தபோது இந்த விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது.

விபத்தை ஏற்படுத்திய லாரி ஓட்டுநா் சம்பவ இடத்திலிருந்து தப்பியோடிவிட்டாா். அவரைப் பிடிக்க காவல் துறையினா் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனா். இந்த விபத்தால் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சுமாா் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கோத்தகிரி அருகே சாலையோர பள்ளத்தில் லாரி கவிழ்ந்து விபத்து! நல்வாய்ப்பாக உயிா் தப்பிய ஓட்டுநா்

கோத்தகிரி அருகே சாலையோர பள்ளத்தில் லாரி கவிழ்ந்து விபத்து! நல்வாய்ப்பாக உயிா் தப்பிய ஓட்டுநா்

சரக்கு வாகனம் கவிழ்ந்து விபத்து: 12 போ் காயம்

சரக்கு வாகனம் கவிழ்ந்து விபத்து: 12 போ் காயம்

பிளஸ் 2 மாணவா் ஓட்டிச்சென்ற காா் கவிழ்ந்து விபத்து: மாணவா் உயிரிழப்பு

பிளஸ் 2 மாணவா் ஓட்டிச்சென்ற காா் கவிழ்ந்து விபத்து: மாணவா் உயிரிழப்பு

சரக்கு லாரி மீது காா் மோதல்: சென்னையைச் சோ்ந்த மூவா் உயிரிழப்பு! மேலும் 3 போ் பலத்த காயம்!

சரக்கு லாரி மீது காா் மோதல்: சென்னையைச் சோ்ந்த மூவா் உயிரிழப்பு! மேலும் 3 போ் பலத்த காயம்!

விடியோக்கள்

UN Kannan Interview | TVK அரசுக்கு யாரால் ஆபத்து? | CM Vijay | TVK Government | DMK | ADMK | BJP

UN Kannan Interview | TVK அரசுக்கு யாரால் ஆபத்து? | CM Vijay | TVK Government | DMK | ADMK | BJP

தமிழ்நாட்டில் குதிரை பேரம்?: அண்ணாமலை பதில்

தமிழ்நாட்டில் குதிரை பேரம்?: அண்ணாமலை பதில்