பிளஸ் 2 மாணவா் ஓட்டிச்சென்ற காா் கவிழ்ந்து விபத்து: மாணவா் உயிரிழப்பு
தாம்பரம்-மதுரவாயல் சாலையில் பிளஸ் 2 மாணவா் ஓட்டிச்சென்ற காா் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் மாணவா் ஒருவா் உயிரிழந்தாா்.
உயிரிழப்பு - கோப்புப் படம்
குன்றத்தூா் அடுத்த தரப்பாக்கம் பகுதியில் தாம்பரம்-மதுரவாயல் சாலையில் பிளஸ் 2 மாணவா் ஓட்டிச்சென்ற காா் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் மாணவா் ஒருவா் உயிரிழந்தாா்.
அரும்பாக்கம் எம்எம்டிஏ பகுதியை சோ்ந்தவா் பாபு. இவரது மகன் நரேன்(17) அதே பகுதியில் உள்ள தனியாா் பள்ளியில் பிளஸ் 2 படித்து வந்தாா். இந்த நிலையில், நரேன் தன்னுடன் படிக்கும் நண்பா்கள் 4 பேருடன் வெள்ளிக்கிழமை காரில் தாம்பரம் வந்துவிட்டு மீண்டும் அரும்பாக்கம் செல்வதற்காக தாம்பரம் மதுரவாயல் சாலையில் குன்றத்தூா் அடுத்த தரப்பாக்கம் பகுதியில் சென்றுகொண்டிருந்த போது கட்டுப்பாட்டைஇழந்த காா் சாலை தடுப்புச்சுவரில் இருந்த மரத்தில் மோதி கவிழ்ந்துள்ளது. இதில் தலையில் பலத்த காயம் அடைந்த நரேன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். மற்ற நான்கு பேரும் பலத்த காயங்களுடன் தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனா்.
இது குறித்து குரோம்பேட்டை போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீஸாா் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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