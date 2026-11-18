ஜம்மு - காஷ்மீர் மசூதிக்குள் பதுங்கியிருந்த லஷ்கர்-இ-தொய்பா தளபதி என்கவுன்டர்!
ஜம்மு - காஷ்மீர் மசூதிக்குள் பதுங்கியிருந்த லஷ்கர்-இ-தொய்பா தளபதி என்கவுன்டர் செய்யப்பட்டது பற்றி...
லஷ்கர்-இ-தொய்பா தளபதி லத்தீஃப் பட் - x
ஜம்மு-காஷ்மீரில் லஷ்கர்-இ-தொய்பா அமைப்பின் தளபதி லத்தீஃப் பட்டை இந்திய ராணுவத்தினர் புதன்கிழமை காலை என்கவுன்டரில் சுட்டுக் கொன்றனர்.
ஜம்மு - காஷ்மீரின் குல்காமில் கடந்த நவ. 11 ஆம் தேதி அக்ரானில் உள்ள மத்திய ரிசர்வ் படை அதிகாரிகள் சோதனைச் சாவடி மீது பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தினர். இந்தத் தாக்குதலில் மூன்று இந்திய ராணுவ வீரர்கள் காயமடைந்தனர்.
இந்தத் தாக்குதலுக்கு பதிலடியாக இந்திய ராணுவத்தினர் நடத்திய தாக்குதலில் லஷ்கர்-இ-தொய்பா அமைப்பைச் சேர்ந்த உமர் நிசர் தார் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டார். இந்தத் தாக்குதலைத் தொடர்ந்து குல்காம் மாவட்டத்தில் உள்ள பல கிராமங்களில் பாதுகாப்புப் படையினர் தேடுதல் வேட்டையைத் தீவிரப்படுத்தினர்.
இந்த நிலையில், குல்காம் மாவட்டத்தில் ஜங்கல்பூரா பகுதியில் உள்ள மசூதியில் லஷ்கர்-இ-தொய்பா அமைப்பின் தளபதியும் சமீபத்தில் என்கவுன்டர் செய்யப்பட்ட உமர் நிசரின் கூட்டாளியுமான லத்தீஃப் பட் மறைந்திருப்பதாக உளவுத்துறை தகவல் அளித்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து, மசூதியிலிருந்து வெளியேறி சரணடையுமாறு ஜம்மு - காஷ்மீர் காவல் கண்காணிப்பாளர் அனயத் அலி, விடியோ காலில் பயங்கரவாதியிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். இந்த காணொலியை காவல்துறையினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.
அந்த விடியோவில், “நாங்கள் இங்குதான் இருக்கிறோம்” என்று அந்த அதிகாரி கூறுவதும், அதற்கு லத்தீஃப், “நான் அல்லாவை சந்திக்க விரும்புகிறேன். நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன்” என்று கூறுவதும் அதில் பதிவாகியுள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து, இந்திய ராணுவத்தினரும் சரணடைய பேச்சுவார்த்தை நடத்திய நிலையில், அதிகாலை 2.45 மணியளவில் லத்தீஃப் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியுள்ளார்.
அவர் சரணடைய மறுத்ததைத் தொடர்ந்து, அவரை மசூதியைவிட்டு வெளியே கொண்டு வருவதற்காக கண்ணீர்ப்புகைக் குண்டுகளை வீசிப் பாதுகாப்புப் படையினர் நடவடிக்கையைத் தொடங்கினர்.
மசூதியைவிட்டு வெளியே வந்த லத்தீஃப்பை இந்திய ராணுவத்தினர் சுட்டுக் கொன்றனர்.
OP ZANGALPURA, Kulgam— Chinar Corpsð - Indian Army (@ChinarcorpsIA) November 18, 2026
A Joint Operation based on the specific int of JKP was launched by #IndianArmy, @JmuKmrPolice and @crpf_srinagar early morning in general area Zangalpura, Kulgam.
During the operation, terrorist took refuge in a mosque. Security forces displayedâ¦
Summary
Lashkar-e-Taiba commander, who was hiding inside a mosque in Jammu and Kashmir, killed in an encounter
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