ஜார்க்கண்டில் கிராம மக்கள் கல்வீச்சு: 12 காவலர்கள் காயம்
ஜார்க்கண்டில் காவலர்கள் மீது கிராம மக்கள் கற்கள் வீசிய சம்பவம் பற்றி...
சேதமடைந்த காவலர் வாகனம். - Video grab IANS video.
ஜார்க்கண்டில் காவலர்கள் மீது கிராம மக்கள் கற்கள் வீசியதில் 12 பேர் காயமடைந்த நிகழ்வு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஜார்க்கண்ட் மாநிலம், தும்கா மாவட்டத்தில், நிலக்கரி சுரங்கத் திட்டத்திற்கு எதிராகப் போராடிய கிராம மக்கள், காவல்துறையினர் மீது கற்களை வீசியதில் 12 காவலர்கள் காயமடைந்தனர் என்று அதிகாரி ஒருவர் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தார். ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு, ஷிகாரிபாரா காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட படல்பாரா-கல்யாண்பூர் பகுதியில் இந்தச் சம்பவம் நிகழ்ந்தது.
நிலக்கரி சுரங்க ஆய்வுப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த குழு உறுப்பினர் ஒருவரைப் போராட்டக்காரர்கள் சிறைப்பிடித்து வைத்திருப்பதாகத் தகவல் கிடைத்ததையடுத்து, அவரை மீட்கச் சென்ற காவல்துறையினர் மீது இந்தத் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது.
ஷிகாரிபாரா காவல் அதிகாரி அமித் லக்ரா பிடிஐ-யிடம் கூறுகையில், "கற்கள் வீசப்பட்டதில் 12 காவலர்கள் காயமடைந்தனர். இவர்களில் இருவருக்குத் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. அவர்கள் தும்கா சதர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்" என்று தெரிவித்தார்.
நிலக்கரி சுரங்க ஆய்வுக் குழுவைச் சேர்ந்த உறுப்பினர் ஒருவரை கிராம மக்கள் சிறைப்பிடித்து வைத்துள்ளதாகத் தகவல் கிடைத்ததன்பேரிலேயே, காவல்துறையினர் கல்யாண்பூர் பகுதிக்குச் சென்றதாக அவர் கூறினார்.
"போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த கிராம மக்களின் பிடியிலிருந்து அந்த நபரை மீட்கக் காவல்துறையினர் சென்றபோது, மோதல் ஏற்பட்டது" என்று அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.
இந்தச் சம்பவம் குறித்துக் காவல்துறை விசாரணை நடத்தி வருவதாக லக்ரா தெரிவித்தார்.
Summary
At least 12 policemen were injured after villagers hurled stones at them during a protest against a proposed coal block in Jharkhand's Dumka district, an officer said on Monday.
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