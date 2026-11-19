மாணவிகளுக்குப் பாலியல் தொல்லை: போக்ஸோவில் அரசுப் பள்ளி தலைமையாசிரியா் கைது
விழுப்புரம் மாவட்டம், திருவெண்ணெய்நல்லூா் அருகே பள்ளி மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக தலைமையாசிரியா் போக்ஸோ சட்டத்தின்கீழ் வியாழக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
திருவெண்ணெய்நல்லூா் அருகே அ.புதூா் கிராமத்தில் உள்ள அரசுப் பள்ளியை முற்றுகையிட்டு வியாழக்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட கிராம மக்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்திய போலீஸாா்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், திருவெண்ணெய்நல்லூா் அருகே பள்ளி மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக தலைமையாசிரியா் போக்ஸோ சட்டத்தின்கீழ் வியாழக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
திருவெண்ணெய்நல்லூா் வட்டம், அ.புதூா் கிராமத்தில் ஊராட்சி ஒன்றியத் தொடக்கப்பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு 5-ஆம் வகுப்பு படித்து வரும் 9 மாணவிகளுக்கு, பள்ளித் தலைமை ஆசிரியா் திருவிக்ரமன்(59) பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இது தொடா்பான புகாரைத் தொடா்ந்து, கல்வித் துறை அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டனா். இந்த விசாரணைக்குப் பின்னா் அவா் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டாா்.
இந்நிலையில், இது குறித்த புகாரின் பேரில் விழுப்புரம் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையப் போலீஸாா் போக்ஸோ உள்ளிட்ட பிரிவுகளின்கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து தலைமையாசிரியா் திருவிக்ரமனை வியாழக்கிழமை கைது செய்து சிறையிலடைத்தனா்.
பெற்றோா்கள், கிராம மக்கள் சாலை மறியல்: இந்நிலையில் பள்ளி மாணவிகளுக்குப் பாலியல் தொல்லை கொடுத்த தலைமையாசிரியா் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும், நிரந்தரமாக பணிநீக்கம் செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி பாதிக்கப்பட்ட மாணவிகளின் பெற்றோா், கிராம மக்கள் வியாழக்கிழமை பள்ளியை முற்றுகையிட்டுப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
தகவலறிந்த போலீஸாா் மற்றும் கல்வித் துறை அதிகாரிகள் அங்கு சென்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். அப்போது, குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளாகியுள்ள தலைமையாசிரியா் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனக் கூறியதையடுத்து, கிராம மக்கள் போராட்டத்தை தற்காலிகமாக விலக்கிக் கொண்டனா். இந்தச் சம்பவத்தால் அ. புதூா் கிராமத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
போராட்டத்தின்போது செய்தியாளா்களிடம் பேசிய கிராம மக்கள் மற்றும் பெற்றோா்கள் வேதனையுடன் கூறியது: தலைமை ஆசிரியா் திருவிக்ரமன், இந்த விவகாரத்தை வெளியே சொன்னால் கொலை செய்துவிடுவதாகக் குழந்தைகளை விரல் காட்டி மிரட்டியுள்ளாா். பாதிக்கப்பட்ட மாணவிகளுக்கு மனநலம் தொடா்பான கவுன்சிலிங் அளிக்க வேண்டும் என்றனா்.
கைதான பள்ளித் தலைமையாசிரியா் திருவிக்ரமன்.
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