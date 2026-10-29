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பள்ளி மாணவியிடம் பாலியல் தொல்லை: மின்வாரிய ஊழியா் கைது

திருத்துறைப்பூண்டி அருகே பள்ளி மாணவியிடம் பாலியல் தொல்லை கொடுத்த மின்வாரிய ஊழியா் புதன்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.

கைது - கோப்புப்படம்

Updated On :

திருத்துறைப்பூண்டி அருகே பள்ளி மாணவியிடம் பாலியல் தொல்லை கொடுத்த மின்வாரிய ஊழியா் புதன்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.

திருத்துறைப்பூண்டி அருகே மேலப்பனையூரைச் சோ்ந்த மின்வாரிய ஊழியா் முருகையன் (54). இவா் அக்.25-ஆம் தேதி அப்பகுதியில் கடைக்கு சென்று வந்த பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தாராம். இதுகுறித்து, பாதிக்கப்பட்ட மாணவியின் தாயாா் திருத்துறைப்பூண்டி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின்பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து முருகையனை கைது செய்தனா்.

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