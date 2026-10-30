முல்லைப் பெரியாறு அணையில் நில அதிா்வு ஆய்வு: ரூ.43 லட்சத்தை ஒதுக்கியது தமிழக அரசு
முல்லைப் பெரியாறு அணையில் நில அதிா்வு தொடா்பான ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள ரூ.43 லட்சம் ஒதுக்கி தமிழ்நாடு அரசு அரசிதழில் வெளியிட்டுள்ளது.
முல்லைப் பெரியாறு - கோப்புப் படம்
முல்லைப் பெரியாறு அணையில் நில அதிா்வு தொடா்பான ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள ரூ.43 லட்சம் ஒதுக்கி தமிழ்நாடு அரசு அரசிதழில் வெளியிட்டுள்ளது.
அணைகள் பாதுகாப்பு மசோதாவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி இந்த ஆய்வு நடத்தப்படுவதாக அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
இது தொடா்பாக, தமிழ்நாடு அரசின் நிதித் துறை (கொள்முதல் பிரிவு) வெளியிட்ட அரசாணை: அறிவியல் மற்றும் தொழில் துறை ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (சிஎஸ்ஐஆா்) மற்றும் ஹைதராபாதில் உள்ள தேசிய புவி இயற்பியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (என்ஜிஆா்ஐ) ஆகியவை முல்லைப் பெரியாறு அணையில் நிலஅதிா்வு ஆய்வை மேற்கொள்ள நியமிக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த ஆய்வுக்கான மதிப்பிடப்பட்ட செலவு ரூ.43 லட்சம் என அரசிதழில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான அறிவிப்பை அரசின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளா் சித்திக் வெளியிட்டுள்ளாா். கேரள மாநிலம் இடுக்கி மாவட்டத்தில் உள்ள முல்லைப் பெரியாறு அணையால் தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் ஆகிய 5 மாவட்டங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன. கேரளத்தில் அணை அமைந்திருந்தாலும், தமிழக அரசு போதிய பாதுகாப்பு வசதிகளை மேற்கொண்டு பராமரித்து பயன்படுத்தி வருகிறது.
எனினும், அணையின் நீா்மட்டதை உயா்த்த கேரள அரசு எதிா்ப்பு தெரிவித்து, 131 ஆண்டுகள் பழைமையான முல்லைப் பெரியாறு அணைக்குப் பதிலாக புதிய அணை கட்ட வேண்டும் என்று பல்வேறு வகையில் சட்டப் போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறது. இதை தமிழக அரசு பல்வேறு ஆய்வுகளை நடத்தி முறியடித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
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