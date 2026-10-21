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மாமல்லபுரம் நகா்ப்புற ஆய்வு நிறுவன கட்டட ஒப்பந்தப்புள்ளி ரத்து

சென்னை அருகே உள்ள மாமல்லபுரத்தில் தமிழ்நாடு நகா்ப்புற ஆய்வு நிறுவனத்துக்கு புதிய கட்டடம் கட்டுவதற்காக வெளியிடப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியை ரத்து செய்யவதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

தமிழக அரசு - கோப்புப்படம்

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சென்னை அருகே உள்ள மாமல்லபுரத்தில் தமிழ்நாடு நகா்ப்புற ஆய்வு நிறுவனத்துக்கு புதிய கட்டடம் கட்டுவதற்காக வெளியிடப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியை ரத்து செய்யவதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

முந்தைய திமுக ஆட்சியில் போட்டப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை தவெக அரசு ரத்து செய்து வருகிறது. இந்நிலையில், மாமல்லபுரத்தில் தமிழ்நாடு நகா்ப்புற ஆய்வு நிறுவனத்துக்கு புதிய கட்டடம் கட்டுவதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கும் பணிக்காக வெளியிடப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி நிா்வாக காரணங்களுக்காக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக அரசு அறிவித்துள்ளது.

ரத்து செய்யப்பட்டதற்கான குறிப்பிட்ட காரணங்கள் எதுவும் அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்படவில்லை.

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