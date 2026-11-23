ராமர் பிறந்த அயோத்தி - சீதை பிறந்த ஜனக்பூர் இடையே ரயில் சேவை தொடக்கம்!
உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் அயோத்தி கண்ட் மற்றும் நேபாளத்தின் ஜனக்பூர் தாம் ஆகிய இடங்களுக்கு இடையே ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது பற்றி...
பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் நேபாள பிரதமர் பாலேந்திர ஷாவும் - DD
உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் அயோத்தி கண்ட் மற்றும் நேபாளத்தின் ஜனக்பூர் தாம் ஆகிய இடங்களுக்கு இடையே ரயில் சேவையை பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் நேபாள பிரதமர் பாலேந்திர ஷாவும் தில்லியில் இருந்து இன்று காணொலி வாயிலாக கொடியசைத்துத் தொடக்கிவைத்தனர்.
பிரதமர் மோடியைச் சந்திப்பதற்காக நேபாள பிரதமர் பாலேந்திர ஷா இன்று தில்லி வந்தார். அவருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
தில்லி ஹைதராபாத் இல்லத்தில் இந்தியா - நேபாளம் இடையேயான ஆன்மிக இடங்களை இணைக்கும் ரயில் சேவையை பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் நேபாள பிரதமர் பாலேந்திர ஷாவும் காணொலி வாயிலாக கொடியசைத்துத் தொடக்கிவைத்தனர்.
ராமர் பிறந்த இடமான அயோத்தியில் இருந்து சீதா தேவி பிறந்த இடமாகச் சொல்லப்படும் நேபாளத்தின் ஜனக்பூருக்கு இந்த ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சரயு - கமலா எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலானது வாரத்திற்கு ஒருமுறை இந்தியாவையும் நேபாளத்தையும் இணைக்கும் வகையில் இயக்கப்படுகிறது. இன்று அயோத்தி ரயில் நிலையத்தில் இருந்து முதல் சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிகழ்வில் அயோத்தி ரயில் நிலையத்தில் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் காணொலி வாயிலாக கலந்துகொண்டார்.
இந்த வாராந்திர ரயில் சேவை, உத்தரப் பிரதேசம், பிகாரின் முக்கிய நகரங்கள் வழியாக சுமார் 19 மணி நேரம் - 604 கிலோமீட்டர் தூரம் பயணிக்கிறது, கோரக்பூர், பஸ்தி, ரக்ஸால், சீதாமர்ஹி, மதுபானி, ஜெயாநகர் ஆகிய இடங்களில் நின்று செல்லும். இந்த ரயிலில் எட்டு குளிர்சாதன வசதி பெட்டிகளும், ஏழு ஸ்லீப்பர் பெட்டிகளும் உள்ளன.
வருகிற நவம்பர் 28 ஆம் தேதி முதல் இந்த ரயில் சேவை தொடங்கப்பட உள்ளது. திங்கள்கிழமை மாலை 5.50 மணிக்கு அயோத்தியில் இருந்து புறப்பட்டு மறுநாள் செவ்வாய் நண்பகல் 12.40 மணிக்கு ஜனக்பூரைச் சென்றடையும்.
அதேபோல சனிக்கிழமை உள்ளூர் நேரப்படி பகல் 1.10 க்கு ஜனக்பூரில் இருந்து புறப்பட்டு ஞாயிறு காலை 8.10 மணிக்கு அயோத்தியை அடையும்.
இது ஜனக்பூர் - அயோத்திக்கு இடையிலான ஆன்மிகப் பயணங்களை எளிதாக்குவதுடன், ராமாயணம் தொடர்பான சுற்றுலாத் தலங்களை ஊக்குவிக்கவும், மக்களுக்குச் சிறந்த போக்குவரத்து வசதியை வழங்கவும் உதவும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் இரு நாடுகளுக்கு இடையே எரிசக்தி தொடர்பான ஒப்பந்தங்களும் இன்று கையெழுத்தாகின.
இரு நாட்டுத் தலைவர்களும் கூட்டாக செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தும் பேசினர்.
அப்போது நேபாள வெள்ளத்தில் உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தினருக்கு இரங்கல் தெரிவிப்பதாகக் கூறிய பிரதமர் மோடி, நேபாளத்திற்கு மேலும் ரூ. 24,000 கோடி நிதியுதவியை அறிவித்தார்.
Summary
PM Modi, Nepal PM Balendra Shah jointly flag off new weekly train between Uttar Pradesh, Nepal
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