The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
2027 ஜனவரி 10-இல் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வு!9 மணி நேர தொடர் போராட்டம்... தில்லியில் ராகுல், பிரியங்கா கைது!இடைத்தேர்தல்: மதுராந்தகத்தில் 85.97%, தாராபுரத்தில் 80.31% வாக்குகள் பதிவுமேற்கு வங்க இடைத்தேர்தல்: நந்திகிராம் - 80.69%, ரெஜிநகர் - 79.90% வாக்குப் பதிவு!ஆரம்பக் கட்டணம் ரூ. 14 லட்சம்! தமிழ்நாட்டில் அயல்நாட்டு பல்கலை.க்கு அனுமதி: சிபிஎம் கண்டனம்எஸ்ஐஆர்: மோடியும் அமித் ஷாவும் நாட்டை கொள்ளை அடிக்கின்றனர்! ராகுல் பேட்டி!மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: அசம்பாவிதமின்றி அமைதியான முறையில் வாக்குப் பதிவு நிறைவுதிருப்பதி நவராத்திரி பிரம்மோற்சவம்: சிறப்பு தரிசனத்துக்கான முன்பதிவு நாளை தொடக்கம்இடைத்தேர்தல்: மதுராந்தகம், தாராபுரம் உள்பட 6 தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு!பைக் பந்தயம்: சென்னையில் 3 நாள்களில் 2,000 வாகனங்கள் பறிமுதல்!

இடைத்தோ்தல்: மேற்கு வங்கம், அஸ்ஸாமில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு

மேற்கு வங்கம், அஸ்ஸாமில் இடைத்தோ்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நிறைவு பற்றி...

By-election: Voting concludes in West Bengal and Assam

மேற்கு வங்கம்.

Published On :

மேற்கு வங்கத்தில் ரெஜிநகா் மற்றும் நந்திகிராம் ஆகிய இரு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கும் அஸ்ஸாமில் நாகோன் மக்களவைத் தொகுதிக்கும் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற இடைத்தோ்தலின் வாக்குப்பதிவு மாலை 6 மணியுடன் நிறைவடைந்தது.

மாலை 5 மணி நிலவரப்படி முா்ஷிதாபாத் மாவட்டத்தில் உள்ள ரெஜிநகா் தொகுதியில் 78.42 சதவீதமும் பூா்வ மேதினிபூா் மாவட்டத்தில் உள்ள நந்திகிராம் தொகுதியில் 79.39 சதவீதமும் நாகோன் தொகுதியில் 76 சதவீதமும் வாக்குகள் பதிவானது.

கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் ரெஜிநகா் மற்றும் நௌடா ஆகிய இரு தொகுதிகளிலும் வெற்றிபெற்ற ஆம் ஜனதா உன்னாயன் கட்சியின் (ஏஜேயுபி) நிறுவனா் ஹுமாயூன் கபீா், ரெஜிநகா் தொகுதி தனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்தாா். இதையடுத்து, அங்கு நடத்தப்பட்ட இடைத்தோ்தலில் முன்னாள் முதல்வா் மம்தா பானா்ஜி அணி, திரிணமூல் காங்கிரஸ் அதிருப்தி அணி, பாஜக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் போட்டியிட்டன.

இடைத்தோ்தலில் தமது குடும்பத்தினருடன் வாக்களித்துவிட்டு ரெஜிநகரில் உள்ள இல்லத்துக்குச் சென்ற ஹுமாயூன் கபீா் காலை முதலே காவல் துறையினரை கடுமையாக விமா்சித்தாா். தனது இல்லத்துக்கு வெளியே காவல் துறையினா் குவிக்கப்பட்டதற்கு கடும் எதிா்ப்பு தெரிவித்தாா். இதனால் அவருக்கும் காவல் துறையினருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, ரெஜிநகரில் உள்ள ஏஜேயுபி அலுவலகத்துக்குச் சென்ற காவல் துறையினா் அவரைக் கைது செய்து வாகனத்தில் ஏற்றிச் சென்றனா். இந்தச் சம்பவத்தால் அந்தப் பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

மேற்கு வங்க பேரவைத் தோ்தலில் பாஜக சாா்பில் நந்திகிராம் மற்றும் பவானிபூா் ஆகிய இரு தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட சுவேந்து அதிகாரி இரண்டிலும் வெற்றி பெற்றாா். அவரை எதிா்த்து பவானிபூரில் போட்டியிட்ட முன்னாள் முதல்வா் மம்தா பானா்ஜியை தோற்கடித்தாா். இதையடுத்து, நந்திகிராம் தொகுதி எம்எல்ஏ பதவியை சுவேந்து அதிகாரி ராஜிநாமா செய்தாா்.

இதைத் தொடா்ந்து நந்திகிராம் தொகுதி இடைத்தோ்தலில் மம்தா அணி அறிவித்த வேட்பாளா் சுவேந்து அதிகாரியை சந்தித்து பாஜகவில் இணைந்தாா். இதனால் அந்தத் தொகுதியில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளருக்கு ஆதரவளிப்பதாக மம்தா தெரிவித்தாா். மம்தா மற்றும் காங்கிரஸ் ஓரணியில் களம் கண்ட நிலையில் நந்திகிராமில் பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் இடையே இருமுனைப் போட்டி ஏற்பட்டது.

அஸ்ஸாமின் நாகோன் மக்களவைத் தொகுதி காங்கிரஸ் எம்.பி.யான பிரத்யுத் போா்டோலோய் அக்கட்சியிலிருந்தும், எம்.பி. பதவியிலிருந்தும் விலகி பாஜகவில் சோ்ந்தாா். இதனால் அங்கு நடைபெற்ற இடைத்தோ்தலில் காங்கிரஸ் சாா்பில் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. சிபமணி போரா, பாஜக சாா்பில் முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி தேவாசிஷ் சா்மா ஆகியோா் களிமிறக்கப்பட்டனா்.

மறுவாக்குப்பதிவு தேவை: காங்கிரஸ்

ரெஜிநகா் மற்றும் நந்திகிராம் ஆகிய தொகுதிகளில் ஆளும் பாஜக தோ்தல் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாக குற்றஞ்சாட்டி, இரு தொகுதிகளிலும் மறுவாக்குப்பதிவு நடத்த வேண்டுமென மேற்கு வங்க மாநில காங்கிரஸ் தலைவா் சுபான்கா் சா்காா் வலியுறுத்தினாா்.

அதேபோல் வாக்குத் திருட்டு நடைபெற்ாக குற்றஞ்சாட்டி காங்கிரஸ் மூத்த தலைவா் அதீா் ரஞ்சன் சௌதரி முா்ஷிதாபாத் தலைநகா் பஹராம்பூரில் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவா் அலுவலகத்தை நோக்கிப் பேரணி சென்றாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மேற்கு வங்க இடைத்தேர்தல்: நந்திகிராம் - 80.69%, ரெஜிநகர் - 79.90% வாக்குப் பதிவு!

மேற்கு வங்க இடைத்தேர்தல்: நந்திகிராம் - 80.69%, ரெஜிநகர் - 79.90% வாக்குப் பதிவு!

மேற்கு வங்கம்: 2 தொகுதிகளுக்கான இடைத்தோ்தல் பிரசாரம் ஓய்ந்தது!

மேற்கு வங்கம்: 2 தொகுதிகளுக்கான இடைத்தோ்தல் பிரசாரம் ஓய்ந்தது!

மே. வங்க இடைத்தேர்தல்: காங்கிரஸ் வேட்பாளர் சிறையில் அடைப்பு!

மே. வங்க இடைத்தேர்தல்: காங்கிரஸ் வேட்பாளர் சிறையில் அடைப்பு!

இடைத்தோ்தலில் காங்கிரஸுக்கு மம்தா ஆதரவு: மேற்கு வங்க அரசியலில் திடீா் திருப்பம்

இடைத்தோ்தலில் காங்கிரஸுக்கு மம்தா ஆதரவு: மேற்கு வங்க அரசியலில் திடீா் திருப்பம்

விடியோக்கள்

டோக்கன் விநியோகமா? அதிமுக - தவெக இடையே மோதல்!

டோக்கன் விநியோகமா? அதிமுக - தவெக இடையே மோதல்!

418 படத்தின் டிரைலர்!

418 படத்தின் டிரைலர்!